Сеть «Эльдорадо» оказалась от пластиковой упаковки и перешла на экологичные пакеты

Розничная сеть «Эльдорадо» сообщила об отказе от пластиковых пакетов в пользу FSC-сертифицированных бумажных для сокращения использования вредной для природы пластиковой упаковки и популяризации принципов ответственного и осознанного потребления. Новые пакеты уже появились более чем в 400 магазинах сети, расположенных в 200 городах России. Около 1,5 млн оставшихся в рознице пакетов из пластика изъяты из продажи и будут утилизированы за счёт компании.

Биоразлагаемые бумажные пакеты трёх размеров выдерживают максимальный вес до 7, 12 или 18 кг, произведены в России из вторичного сырья – отходов бумажного и картонного производства, благодаря чему полностью разлагаются за короткий срок и могут быть переработаны в другие изделия. Такие же пакеты уже десять лет использует в своей рознице и «М.Видео».

«Полный отказ от продажи пластиковых пакетов с заменой их на бумажные позволит сократить попадание в окружающую среду сотен килограммов неутилизируемых отходов и является для нас важным шагом по популяризации бережного отношения к природе и использованию её ресурсов. Решать важные экологические проблемы бизнес-сообщество должно совместно с потребителями, поскольку обычный пластиковый пакет «живет» в среднем 20-30 минут, а разлагается столетиями, влияя не только на окружающую природу, но и на здоровье самих людей», – отметил управляющий директор компании «Эльдорадо» Сергей Ли.