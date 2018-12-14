Ростех займется цифровизацией онкодиагностики

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и российский поставщик, разработчик и интегратор информационных систем и оборудования в здравоохранении «ЮСАР+» подписали соглашение, направленное на внедрение информационных систем в российских медицинских учреждениях онкологического профиля.

Цифровая платформа, предложенная компанией «ЮСАР+», представляет собой систему поддержки принятых решений и будет внедрена в онкологические центры регионов России. В совокупности со специализированным оборудованием «Швабе» она позволит минимизировать вероятность врачебной ошибки, повысить качество оказываемых медицинских услуг и автоматизировать процессы профилактики и диагностики онкологических заболеваний.

Функционал системы позволит контролировать качество диагностики за счет дополнительного изучения поставленных диагнозов, вести статистический анализ, формировать протоколы исследований. Вся полученная информация будет храниться в едином архиве, что обеспечит для лечащих врачей и медицинских организаций доступность и полноту информации о пациенте. Кроме того, IT-комплекс включает в себя образовательное программное обеспечение для рентгенологов, лаборантов и врачей-диагностов.

Система, разрабатываемая «ЮСАР+», будет внедрена в создаваемых «Швабе» центрах ядерной медицины, мобильных медицинских комплексах различного назначения и центрах адронной терапии во Владивостоке и Новосибирске.

Кроме того, холдинг «Швабе», «ЮСАР+» и Российско-Сингапурский деловой совет заключили трехстороннее соглашение о внедрении информационных систем для борьбы против рака в России, странах Азии, Африки, Европы, Ближнего и Среднего Востока. В числе основных направлений сотрудничества – совместное продвижение продукции двух компаний и организация конструктивного диалога предпринимательских кругов России и зарубежных партнеров, заинтересованных в развитии и повышении эффективности медицины.