МТС представила в Татарстане решение «умного города» на сети NB-IoT

МТС объявил о создании на территории жилого комплекса в городе Арске в Республике Татарстан первого в России комплексного пилотного решения «умного города» в сфере ЖКХ на сети NB-IoT (Narrow Band IoT). Представленные системы видеонаблюдения, дистанционного сбора показаний счетчиков, мониторинга парковок, экологической обстановки и вывоза бытовых отходов позволяют повысить качество жилой среды при существенном снижении затрат благодаря автоматизации процессов.

Пилотные проекты «умного города» на сети NB-IoT запущены в рамках соглашения о сотрудничестве по реализации в Татарстане государственной программы «Цифровая экономика», заключенного в апреле 2018 года между МТС и администрацией Арского муниципального района. До запуска в эксплуатацию решения протестированы на базе совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в ОЭЗ «Иннополис».

МТС совместно с партнерами продемонстрировала в Казани заместителю премьер-министра, министру информатизации и связи Республики Татарстан Роману Шайхутдинову комплекс из пяти инновационных решений «умного города» на основе NB-IoT в сети LTE. Систему дистанционного сбора показаний счетчиков потребления электроэнергии и воды, позволяющую автоматизировать начисление счетов за жилищно-коммунальные услуги. Систему видеонаблюдения для предотвращения правонарушений. Технология интеллектуальной обработки видеопотока распознает изображения людей с видеокамер у входа в подъезд и передает данные на защищенные серверы. Решение Ericsson по экологическому мониторингу, анализирующее информацию о температуре, влажности, атмосферном давлении, количестве углекислого газа и оксида азота, а также уровнях шума и ультразвука. Видеомониторинг свободных парковочных мест на основе решения Ericsson. Видеомониторинг наполненности контейнеров твердых бытовых отходов.

Решения доступны в режиме онлайн для контроля и управления в веб-интерфейсе.

«В настоящее время Республика Татарстан переживает цифровую трансформацию по нескольким ключевым направлениям, включая цифровизацию коммунального хозяйства. Татарстан также вошел в число пилотных площадок для тестирования новых технологий федерального проекта «Умный город». Инфраструктура региона неоднократно подтверждала готовность к развертыванию технологичных тестовых проектов. Уверен, запуск первого проекта «умного города» на территории Татарстана качественно повлияет на жизнь горожан Арска и придаст новый импульс цифровизации республики», – сказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«МТС первым среди операторов развернул федеральную сеть для интернета вещей в стандарте NB-IoT и теперь впервые в России запускает в пилотную эксплуатацию целый комплекс инновационных решений для многоквартирных домов и жилых кварталов. Их внедрение не только сэкономит внушительные суммы в ЖКХ за счет полностью автоматизированных интеллектуальных систем, но сделает жизнь людей в городах более комфортной и безопасной, – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров. — Благодаря нашим компетенциям и сотрудничеству с партнерами мы намерены стать одним из ведущих поставщиков передовых ИТ-решений в Татарстане с возможностью тиражирования нашего опыта по всей России».

Строительство и тестирование сети нового стандарта в Татарстане — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами.