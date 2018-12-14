Компания Accenture помогла Carlsberg мигрировать в облака

Компания Accenture помогла Carlsberg осуществить миграцию своей ИТ-инфраструктуры в публичное облако. Проект осуществлен в рамках стратегии по трансформации пивоваренной группы в современное digital-предприятие: «умное» производство с высоким уровнем цифровой взаимосвязанности подразделений.

Accenture и компания Avanade совместно с Microsoft и SAP осуществили проект по миграции базовой ИТ-инфраструктуры Carlsberg, а также критически важных для ее бизнеса приложений в публичное облако Microsoft Azure менее, чем за 6 месяцев. Процесс потребовал переноса 150 ТБ данных на 600 серверах и 200 приложений (включая весь пакет приложений SAP), обслуживающих работу более 10 000 сотрудников.

Carlsberg уже получил первые бизнес-результаты миграции: улучшилась стабильность работы ИТ-систем, появилась более гибкая и отзывчивая ИТ-инфраструктура, которая дает возможность масштабировать ресурсы так быстро, как того требует ситуация для снижения операционных издержек. Это позволяет освободить капитал и ресурсы, необходимые для инвестиций в растущие направления бизнеса.

Платформа Azure помогает Carlsberg и ее партнерам ускорить внедрение инноваций, создаваемых сегодня на базе искусственного интеллекта, а также с использованием аналитических платформ или в рамках концепции DevOps. Например, компания недавно запустила проект Carrie – чат-бот, к которому сотрудники могут обращаться в режиме 24/7 за консультациями по всем вопросам, связанным с правилами системы безопасности.