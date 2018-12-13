В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике

Axis Communications объявила об изменениях в российском офисе. Арюна Манжеева присоединилась к московской команде в качестве координатора по логистике. В этой должности Арюна будет отвечать за обеспечение эффективности процессов, связанных с управлением цепями поставок и таможенным оформлением, а также обеспечивать наиболее оперативное взаимодействие с дистрибьюторами из России, Казахстана и Беларуси по вопросам логистики.

Арюна обладает многолетним опытом работы в российских и международных компаниях. До перехода в Axis Communications она занимала должность аккаунт-менеджера по управлению цепями поставок в «Техкомпания Хуавэй» (Huawei Technologies Co Ltd) и получила большое количество наград на уровне глобального офиса.

Ранее Арюна занимала пост менеджера по внешнеэкономической деятельности в «ЭмЭсЭйч Техно» (MSH Techno Ltd), где отвечала за разработку всех этапов логистических процессов со странами Европы, США и Азии, заключение контрактов, а также взаимодействие с таможенным органами Российской Федерации и валютный контроль.

В 2009 году Арюна окончила Российский Государственный Социальный Университет (г. Москва) по специальности «Финансы и кредиты». В 2010 году дополнительно прошла обучение и защитила сертификат «Специалиста по таможенному оформлению» в Центральном Таможенном Управлении Федеральной Таможенной Службы.

«Команда Axis Communications в России – это коллектив профессионалов и единомышленников, которые способны решить любые бизнес-задачи и ежедневно работают над обеспечением наилучшего качества продукции и обслуживания в сегменте видеонаблюдения. Мы рады, что Арюна присоединилась к нашей команде, и уверены, что работа в Axis Communication наполнит её жизнь интересными вызовами», – сказала Анна Форсберг, региональный директор в странах Восточной Европы.