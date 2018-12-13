В ГК «Нетрика» вошла новая компания «Нетрика Интеграция»

Частью группы компаний «Нетрика» стала новая компания «Нетрика Интеграция». Сфера деятельности интегратора широка: от поставок оборудования до проектирования и создания инфраструктуры для дата-центров. Директором компании «Нетрика Интеграция» назначен Сергей Овсянников.

«Нетрика Интеграция» займется сопровождением федеральных и региональных ИТ-проектов, выполняемых компаниями, входящими в ГК «Нетрика», а также разработкой и внедрением решений для бизнеса. Компания реализует полный цикл услуг, таких как построение и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия, проектирование и создание инфраструктуры современных ЦОД, строительство виртуальных сред, поставки серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, офисного оборудования и систем видеонаблюдения, а также комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия.

Еще одной сферой деятельности интегратора станет разработка и создание комплексных профильных решений, которые помогут отраслевому заказчику не только оптимизировать и обезопасить текущую ИТ-инфраструктуру, но и реализовать на ее основе абсолютно новые ИТ-проекты. Речь идет о готовых решениях, совмещающих в себе как аппаратное, так и программное обеспечение. Опыт создания ИТ-решений, накопленный в ГК «Нетрика» за годы работы, позволяет охватить весь спектр задач, которые стоят перед ИТ-директорами организаций.