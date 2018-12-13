Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»

Российский ядерный центр РФЯЦ – ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом» завершил разработку специализированного программного обеспечения для инженерного анализа и расчетов. При его создании были использованы геометрическое ядро и модуль визуализации от C3D Labs, дочерней компании «Аскон».

Применение готовых компонентов C3D Toolkit позволило специалистам РФЯЦ — ВНИИТФ сосредоточиться на ключевых математических алгоритмах и сократить цикл разработки продукта.

Технологии C3D Labs также использует в своих программных разработках ядерный центр РФЯЦ — ВНИИЭФ: геометрическое ядро C3D Modeler задействовано в одном из модулей пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС.

«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина (г. Снежинск) лицензировал набор инструментов C3D Toolkit в 2016 г. В том же году началась разработка собственного ПО с применением C3D Toolkit в части моделирования геометрии и осуществления импорта/экспорта готовой геометрии через обменные форматы. Для формирования и вывода графической информации использовались собственные наработки. Однако с конца 2017 г. при разработке новой программы мы начали использовать модуль визуализации C3D Vision, в результате чего улучшилось качество и возросла скорость вывода элементов сцены», – руководитель отдела разработки ПО ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» Игорь Павлов.