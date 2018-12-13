Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК) представила исследование «Рунет 2018: итоги года». Представители РАЭК презентовали самые свежие данные исследование «Экономика Рунета», которое проводится аналитическим отделом Ассоциации на ежегодной основе с 2011 года.

Сегодня аналитики РАЭК оценивают вклад цифровой экономики в экономику России в 5,1% ВВП - рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года.

Согласно концепции семи хабов Экосистемы цифровой экономики РАЭК, вклад интернет-экономики в ВВП России базируется на вкладе основных рынков, объем которых в 2018 году, по предварительным оценкам аналитиков РАЭК, составит: объем рынка электронной коммерции составляет 2 трлн. рублей, Рост относительно 2017 года +16%. Объем рынка маркетинга и рекламы составляет 250 млрд рублей. Рост относительно 2017 года +12%. Объем рынка инфраструктуры и связи составляет 1,8 трлн. рублей (нет сравнительного анализа, т.к. изменилась методика подсчета рынка). Объем рынка цифрового контента составляет 75 млрд рублей. Рост относительно 2017 года +7%.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, отметил: «Сегодня наш с вами рынок демонстрирует серьезные объемы и темпы роста: по данным нашей Ассоциации на конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5.1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год. А объем всех отраслей и рынков, связанных с цифровой экономикой, уже превысил ⅕ ВВП России. Это крутые показатели. И их достижению, безусловно, способствует наша с вами совместная работа и деятельность РАЭК».

Аудитория Рунета составляет 90 млн человек, относительно 2017 года она увеличилась на 3%. Мобильная аудитория обогнала десктопную и продолжает расти: 24,3 млн человек mobile only и 13,9 млн человек desktop only.

Mobile опережает десктоп и по эксклюзивной аудитории: 61% пользователей, что на 9% больше за год; в то время как аудитория десктопа уменьшилась на 2% и составила 51% от всех пользователей интернета, которые выходят в сеть ежемесячно. Mobile значительно опережает desktop в малых населенных пунктах, в крупных городах проникновение mobile и desktop практически идентично.

Растет время, проводимое пользователями в интернете. Средний пользователь проводит в сети порядка 3 часов в день (mobile+desktop). Аудитория Smart TV составляет 12% - +20% за год. Социальные сети - лидер по времени, проводимому в сети. Но их стремительно догоняет видео.

Рост числа онлайн-заказов при слабоотрицательной динамике роста среднего чека - 241 млн заказов в отечественных интернет-магазинах сделали россияне в 2018 году (+ 25% относительно 2017 года). В 2,25 раза выросло количество заказов в российских интернет-магазинах за последние 5 лет. На 25% относительно 2017 года выросло число заказов на зарубежных интернет-ресурсах. Опережающий рост кроссбордера закончился.

Почти две трети роста рынка e-commerce обеспечивают 2 лидера - Wildberries и Ozon.

Увеличение числа мобильных платежей и их среднего размера. Электроника и техника, товары для дома и ремонта - лидеры среди товарных категорий, самый быстрый рост заказов - в категориях продукты питания, красота и здоровье и DIY. Выход на онлайн-рынок B2B – игроков. Рынок онлайн-тревел продолжил рост, несмотря на снижение его темпов. По предварительным оценкам по итогам 2018 года объем сегмента вырастет на 8% и составит 670 млрд руб.

Объем рынка маркетинга и рекламы в 2018 году составил 250 млрд руб. 90,5–91,5 млрд руб. объем рынка интернет-рекламы в 1 полугодии 2018 года. В 2018 году интернет впервые обогнал ТВ по рекламным доходам. Интернет-реклама продолжает оставаться лидером рекламного рынка по динамике роста.

Видеореклама - самый быстрорастущий сегмент рынка интернет-рекламы. По предварительным оценкам по итогам 2018 года объем сегмента видеорекламы вырастет на 25% и составит 10 млрд руб. Использование офлайн-данных в таргетингах и для повышения эффективности рекламных и маркетинговых кампаний. Борьба отрасли с недобросовестной рекламой и выработка рекламных стандартов.

В 2018 году изменилась методика подсчета рынка: к традиционно учитываемым сегментам рынка (домены, хостинг, SAAS) добавлено 2 верхних уровня экосистемы мобильной экономики России из четырех - непосредственный вклад и косвенный (инфраструктурный) вклад.

Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России в 2018 году - 1,6 млрд руб. или 1,7% по сравнению с 2017 годом рост +4%. Косвенный (инфраструктурный) вклад экономики на основе мобильного интернета в ВВП России в 2018 году - 1,5 млрд руб. или 1,6% по сравнению с 2017 годом +20%.

Таким образом, рост вклада уровней мобильной экономики происходит в соответствии с прогнозируемыми значениями, установленными по результатам исследования Мобильная Экономика 2016.

Значительный рост влияния мобильных технологий на эффективность и прибыль предприятий и секторов, напрямую не связанных с мобильной экономикой - 97% компаний используют мобильные технологии в своей деятельности. Рост спроса на облачные услуги и российские дата-центры как следствие исполнения требования локализации персональных данных российских пользователей и внедрением облачных и платформенных решений как бизнесом, так и государственными структурами.

На развитие рынка по-прежнему существенное влияние оказывает регуляторная среда. Доля российских национальных доменов среди всех имен, которые регистрируют российские пользователи, возросла в 2018 году на 2,6 процентных пункта и составила 80,9%. При этом зоны .RU и .РФ сохранили свои позиции в мировых рейтингах и по-прежнему занимают пятое место среди всех национальных доменов.

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, это свидетельствует о высоком уровне доверия к национальным доменам: «Несмотря на то что страновые домены во всем мире показывают очень сдержанный рост или даже падение, мы рады отметить, что российские домены .RU и .РФ традиционно пользуются заслуженно высоким спросом».

Мобильная экономика продолжает оказывать существенный вклад в развитие экономики Рунета. Так, общее число рабочих мест, связанных с сектором мобильных приложений — 217 000, и по данному показателю наблюдается годовой рост в 24%. Спрос на квалифицированные ИТ-кадры по-прежнему превышает предложение. Наиболее востребованные специальности - аналитики данных, разработчики мобильных приложений, веб-разработчики, специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Продолжающийся рост интереса к онлайн-образованию. сегодня онлайн можно не только получить новую специальность, но и подтвердить ее дипломом. Не менее 40% к 2021 году должна составить доля населения, обладающего цифровыми навыками согласно Плану мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика РФ».

В среднем на 15% ежегодно до 2020 года планируется увеличивать контрольные цифры приема в российские вузы по ИТ-специальностям. Фундаментальные знания, знания в области технологий и науки о данных - сильные стороны российских ИТ-специалистов. Однако они отстают в сфере прикладных наук и бизнес-навыков.

Объем рынка медиа и развлечений в 2018 году достиг 75 млрд руб. Платная модель потребления онлайн-видео начинает доминировать над рекламной моделью - около 14 млрд руб. может составить годовая выручка легальных онлайн-видеосервисов по итогам 2018 года (рост +20% к 2017 году).

Просмотры «длинных» видео перетекают с десктопов на Smart TV. Бумажные книги до сих пор занимают основную долю книжного рынка, однако продажа книг через интернет - главный драйвер роста -20% - доля интернет-магазинов среди каналов продаж книг (36% - книжные магазины, 16% - бюджетные организации, 16% - федеральные сети, 8% - FMCG, 4% - киоски и неструктурированные продажи).

Потоковые музыкальные сервисы в России более популярны, чем в остальном мире - 87% интернет-пользователей в России используют стриминг для прослушивания музыки. В мире стриминг предпочитает 61% интернет-пользователей.

Объем рынка больших пользовательских данных в маркетинге и рекламе в 2017 году составляет 3 млрд руб. Рост на 50% по сравнению с 2016 годом. Большие данные применяются в кампаниях с использованием практически любых рекламных форматов: от видео до почтовых рассылок.

Видеореклама – самый быстрорастущий подсегмент digital, рост обеспечивается, в том числе, за счет роста персонализации и использования различных типов таргетинга.

«Основной фактор, ограничивающий рост рынка - правовой барьер. В случае благоприятного регулирования рынок может расти темпами в 70-100% ежегодно, в том числе за счет сокращения «серой зоны» на рынке данных. В случае принятия охранительно-запретительного регулирования, российский рынок больших данных может практически целиком уйти в серую зону», - сказал главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

Директор по развитию бизнеса GPMD Сергей Коренков отметил: «До 70% медийного размещения GPMD проходит через продукты, связанные с использованием больших данных, и мы давно ощущаем себя частью этого рынка. Планируя развитие продуктов GPMD, мы пристально смотрим в этом направлении. Актуальность темы сложно переоценить: с одной стороны, речь идет о возможностях развития и трансформации тех данных, которые используются сегодня, с другой - об угрозах бизнесу, которые вполне могут стать реальными, если неадекватные законодательные инициативы в сфере больших данных все же будут приняты».

14% или $15,7 трлн может составить вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 году. Из них $6,6 трлн - за счет увеличения производительности и $9,1 трлн - за счет увеличения потребительского спроса вследствие совершенствования товаров посредством ИИ.

Объем российского рынка ИИ и машинного обучения в 2017 году составил 700 млн руб. 28 млрд руб. составит объем российского рынка ИИ и машинного обучения к 2020 году. 23 млрд руб. было выделено на исследования и разработки в области ИИ в России за период 2007-2017 гг.

Рынок ИИ в России находится на ранней стадии развития. И на сегодняшний момент сдерживающие факторы это: высокая стоимость внедрения, доступ и обработка данных, недостаточное количество успешных российских кейсов, невысокий уровень автоматизации в традиционных отраслях, нехватка квалифицированных кадров. Наибольший интерес к решениям ИИ в России: ритейл, финансовый сектор, промышленность.

3,2 млрд руб. - оценка рынка высокотехнологичных хищений в России в 1 полугодии 2018 года (-32% по сравнению со 2 полугодием 2017 года). 547 млн руб. -12% хищения у юридических лиц с троянами для ПК. 192 млн руб. -77% хищения у физических лиц с Android-троянами.

В 2018 году самой значительной проблемой стали sidechannel атаки и новые уязвимости, обнаруженные в микропроцессорах разных вендоров. В ближайшем будущем они могут сильно повлиять на рынок безопасности, поскольку их невозможно эффективно устранить при помощи программных обновлений.

В основе киберпреступлений лежат в большей степени политические мотивы. фокус в создании сложных вирусов, а также проведении многоступенчатых целевых атак сместился от финансово-мотивированных киберпреступников к проправительственным хакерам.

Главные цели киберпреступников - энергетический и банковский секторы, однако в ближайшем будущем жертвами кибератак всё чаще будут становиться индустриальные предприятия и системы промышленной автоматизации. Использование машинного обучения и технологий искусственного интеллекта как в системах кибербезопасности, так и при планировании кибератак.

Визионерский HOT-list 2019: Цифровая трансформация промышленности и сельского хозяйства. Цифровая экология. Чат-Боты и Виртуальные помощники. Нейросети. 5G. Интернет вещей, Искусственный интеллект и Машинное обучение. Автономные машины и устройства. Экономика совместного потребления. Системы прослеживаемости. Биометрия. Компьютерное зрение. Защита персональных данных. Конец Закона Мура и новый силикон. Кибербезопасность.

В 2018 году РОЦИТ совместно с партнерами провел четвертую волну ежегодного всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан РФ», а также реализовал серию тестирований по цифровой грамотности, нацеленных на оценку цифровых навыков и компетенций различных возрастных групп.

«Главное новшество 2018 года для нас заключается в том, что мы впервые собрали данные для нашего флагманского исследования РОЦИТ «Индекс цифровой грамотности» в рамках всероссийского панельного исследования ЦИРКОН. Его первые результаты мы презентуем на главной февральской конференции по кибербезопасности Cyber Security Forum 2019», - сказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

По данным тестирования цифровой грамотности взрослого населения Москвы, проведенного РОЦИТ в партнерстве с МГТС в конце 2018 года, лишь 1% опрошенных москвичей продемонстрировал низкий уровень цифровой грамотности (от 0 до 3,3 пунктов по 10 балльной шкале), 52% — средний уровень, 47% — высокий.

Несмотря на то, что москвичи показали высокий уровень цифровой грамотности, навыки их цифрового потребления нуждаются в повышении. Лишь 5% респондентов обладают высоким уровнем. Также у взрослого населения Москвы наблюдается острый дефицит компетенций транслирования своих знаний младшему поколению. И именно этой проблеме планируется уделить особое внимание в 2019 году.

В 2018 году произошли достаточно серьезные изменения как в области государственных инициатив по регулированию интернета, так и в отношении к ним экспертов. Так значительно выросла доля инициатив, оцениваемых положительно, за счет сокращения «нейтральных» законопроектов. В большинстве своем это постановления правительства и законопроекты, внесенные на рассмотрение Правительством и ОГВ. Частично они находятся в треке программы Цифровая экономика, другая часть направлена на исправление давно существующих регуляторных изъянов (ярким примером такой инициативы является законопроект о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома). Так долю положительных инициатив оценили в 24%. Вместе с тем продолжается тенденция неоднозначной оценки инициатив - значительная доля резонансных инициатив за этот период имеет концептуальную поддержку экспертов,неоднозначно вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не определены. Это следствие недостаточной проработанности или качества даже тех законопроектов, которые бы могли принести пользу отрасли или обществу. При этом вынуждены отметить высокую долю отрицательных инициатив: общий вектор законодательства продолжает оставаться запретительным.

Основными направлениями регулирования в 2018 году стали: антипиратские инициативы, регулирование соцсетей и контента, регулирование сферы оборота данных, новые требования к операторам связи.