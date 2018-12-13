Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе

Российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» расширил территорию предоставления сервиса. Пользователи виртуальных АТС Mango Office могут подключать прямые городские телефоны с кодами Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ).

За 2018 г. «Манго Телеком» в 2 раза – с 30 до 61 – увеличил количество населенных пунктов, телефонные номера которых доступны на платформе Mango Office. Осенью на карте оператора появились также Волгодонск, Курган, Нижневартовск и Орел.

По словам директора по региональному развитию «Манго Телеком» Эльвиры Рудаковой, задача обеспечить покрытие большинства экономически значимых регионов страны решена, и сейчас оператор ориентируется на запрос территориально-распределенных компаний, работающих одновременно в нескольких городах России.

Для таких предприятий важна широкая линейка местных номеров и одновременно — доступный у провайдера инструментарий связи, обеспечивающий бизнес-коммуникации на профессиональном уровне. Причем не только внешние коммуникации – с клиентами, но и внутренние – между сотрудниками разных офисов и подразделений. Используя решения Mango Office заказчик может выстроить всю коммуникационную инфраструктуру бизнеса – от клиентского контакт-центра до платформы внутренних коммуникаций с бесплатной голосовой связью, возможностью обмениваться сообщениями и файлами и проводить видеоконференции.