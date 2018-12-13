MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90

Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор характеризуется производительностью 1127 GMACs (2.25TOPs). APU 2.0, обеспечивает в четыре раза более производительную работу с ИИ-процессами, чем на чипах Helio P70 и Helio P60.

Восьмиядерный Helio P90 включает два ядра ARM A75 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер A55 с 2 ГГц. Графический процессор — Imagination Technologies PowerVR GM 9446.

Технологии искусственного интеллекта позволяют Helio P90 быстрее обрабатывать более сложные и динамичные ИИ-процессы. Например, с их помощью можно распознавать позу человека, отслеживая и анализируя движения тела. Кроме того, он поддерживает Google Lens, технологию распознавания лиц, бьютификацию в режиме реального времени, определение объекта и условий съемки, технологии дополненной и смешанной реальности, а также другие улучшения для фото и видео в режиме реального времени.

Helio P90 получил улучшенную аппаратную поддержку одинарной камеры 48 Мп или двойной камеры 24+16 Мп. С помощью камеры 48 Мп пользователи могут делать до 30 кадров в секунду с функцией нулевой задержки затвора или наслаждаться режимом super slow-motion в HD c частотой кадров 480FPS, чтобы запечатлеть все важные моменты. Процессор также позволяет делать снимки RAW (14 бит) или YUV (10 бит).

В Helio P90 интегрирован двойной модуль VoLTE 4G LTE WorldMode с Cat-12 (DL) / Cat-13 (UL) 4G LTE модемом. 4x4 MIMO и 256QAM позволяют обеспечить высокую пропускную способность канала даже в густонаселенных районах. Чипсет также поддерживает стандарты 2x2 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Появление Helio P90 в пользовательских устройствах ожидается в первом квартале 2019 г.