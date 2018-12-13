«Инфосистемы Джет» разработала IoT-решение для энергоэффективности в ритейле

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о выпуске инновационного IoT-решения промышленного класса Jet Smart Building, предназначенного для управления инженерными системами розничных магазинов. Решение позволяет сократить расходы на энергопотребление до 15%.

Jet Smart Building повышает энергоэффективность розничной сети. C помощью этого решения ритейлеры могут снизить расходы на потребление, эксплуатацию и ремонт за счет оптимизации режима работы оборудования; контролировать работу обслуживающих организаций, вовлекать их в устранение аварий как можно раньше и объективно оценивать уровень сервиса.

Компания также получает полную статистику энергопотребления по всем торговым точкам, на основании которой можно строить предиктивные модели и прогнозировать выход из строя оборудования, а также выбирать наиболее рациональную схему энергопотребления ресурсов. Решение Jet Smart Building интегрируется в существующую инфраструктуру, при этом замена работающего оборудования не требуется.