inDriver выходит на рынок междугородних перевозок Центральной России

Компания inDriver открывает сервис междугородних поездок для Москвы, Санкт-Петербурга и еще 50 городов центральной части России.

«Межгород» – это дополнительный модуль в приложении inDriver, в нем можно найти проверенного водителя для поездки в другой город. С 2015 г. сервис работает в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже охватывает 170 городов и населенных пунктов. С помощью «Межгорода» пользователи могут совершать поездки как внутри своего региона, так и в соседние области, а также в Казахстан.

В Москве к сервису подключено уже более 3300 водителей, в Санкт-Петербурге – более 1500. Все водители проходят полную проверку документов и должны обладать водительским стажем от 3 лет для прав категории В и от 5 лет для прав категории D, а также лицензией либо уведомлением об осуществлении междугородних пассажирских перевозок в данной категории.

За первые недели тестового периода в Центральной России наиболее популярными направлениями в сервисе стали Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Москва, Москва-Тула, Москва-Тверь и Москва-Воронеж. При этом более десятка городов в Московской области в радиусе 60 км от столицы уже были доступны в inDriver в городском модуле.

Сервис междугородних поездок inDriver доступен бесплатно как для пассажиров, так и для водителей.