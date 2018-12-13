Havit официально приходит в Россию

Компания Havit Group, китайский производитель потребительской электроники, официально выходит на российский рынок. Продукция Havit продается в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, и Северной Африке. Бренд также представлен в странах СНГ. В начале января 2019 года стартуют официальные продажи продукции Havit в России.

Официальный выход на российский рынок стал возможен благодаря компании Retentiva Distribution Company (RDC), ставшей эксклюзивным дистрибьютором Havit в России. RDC обеспечит своевременное гарантийное обслуживание гаджетов Havit на территории всей страны.

По словам директора Retentiva Distribution Company в России и СНГ Дениса Черфаса, стратегия выхода Havit на российский рынок основывается прежде всего на сочетании высокого качества, передового дизайна и технического оснащения, а также демократичной цены продукции бренда.

Основанная в 1998 году, компания Havit производит более 300 видов товаров: беспроводные гаджеты для спорта и активного отдыха, мультимедийную акустику, компьютерные мыши, клавиатуры, наушники, веб-камеры, игровые манипуляторы и множество других. Производство расположено в г. Гуанчжоу.