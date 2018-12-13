«Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР

ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на территории Москвы и Московской области.

На сегодняшний день платежные терминалы ГК «Элекснет» установлены на 204 заправках Роснефть и на 91 заправке ВР в Москве и области. Терминалы Элекснет можно найти как в торговых залах, так и на территории АЗC на улице.

На заправках «Роснефть» и ВР автомобилисты могут воспользоваться круглосуточным удобным сервисом платежных терминалов «Элекснет» для погашения кредитов и пополнения карты любого банка, оплаты налогов, штрафов ГИБДД, ЖКХ, связи, интернета и многих других целей — всего более 2000 услуг.

В терминалах «Элекснет» пополнить карты без комиссии могут держатели карт банков-партнеров: «Сити Банк», «Сетелем Банк», «Тинькофф Банк», «Банк Зенит», «МКБ»,

а также держатели карт любых других банков - с минимальной комиссией.