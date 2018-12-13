Держателям карт «Мир» Почта Банка стал доступен сервис Samsung Pay

Держатели карт национальной платежной системы «Мир», выпущенных Почта Банком, получили возможность совершать платежи с помощью сервиса Samsung Pay. Клиенты Почта Банка могут использовать бесконтактную оплату картами «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают технологию бесконтактных платежей NFC (Near Field Communication) за счет технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission).

Samsung Pay для карт «Мир» доступен пользователям всех совместимых с сервисом смартфонов Samsung Galaxy. Технологическим провайдером, обеспечивающим данный сервис, стала компания «МультиКарта».

«Мы видим, что сервис Samsung Pay набирает популярность у держателей карт «Мир»: в 3 квартале 2018 г. количество платежей, которые они совершили через этот сервис с момента его запуска, увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего по «Миру» с помощью Samsung Pay расплачивались в супермаркетах (58% всех операций), кафе и ресторанах (10%), магазинах одежды (2,4%)», – сказал генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

Оплата посредством Samsung Pay безопасна. В приложении реализована трёхуровневая защита: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.