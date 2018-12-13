Арабский франчайзи Carrefour внедрит программно-определяемые сети в 15 странах

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о сотрудничестве с Majid Al Futtaim Retail (MAF), эксклюзивным оператором продовольственной сети Carrefour в 15 странах Ближнего Востока, Африки и Азии. Orange развернет управляемое решение SD-WAN, которое позволит ускорить подключение 250 магазинов к облачным решениям для умного ритейла – например, решений SAP для электронной коммерции – и, тем самым, внедрит новые способы взаимодействия с клиентами.

Глобальная компьютерная сеть компании оптимально подходит для развертывания SD-WAN: Majid Al Futtaim Retail обладает 7,5 млн зарегистрированных пользователей только в ОАЭ, многие из которых ожидают, что компания будет внедрять новые способы обслуживания покупателей. В частности, омниканальная стратегия ритейлера должна обеспечить возможность бесшовного взаимодействия с клиентами на сайте, в мессенджерах или по электронной почте. Программно-определяемая сеть SD-WAN позволит централизованно подключать магазины к таким облачным приложениям, значительно ускорив их развертывание.

«Будущее ритейла зависит от надежного подключения к сети. Наши клиенты заинтересованы в бесшовном решении, которое бы постоянно повышало точность предложений и качество взаимодействия за счет собираемых данных, поэтому нам необходима современная и полностью безопасная сеть. Flexible SD-WAN от Orange — это ключевой элемент нашей системы мультиканального взаимодействия с клиентами», — сказал старший вице-президент Majid Al Futtaim Retail по мультиканальным решениям Марко Уриос (Marco Urios).