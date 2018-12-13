«АльфаСтрахование» и Positive Technologies создали сервис защиты от киберрисков

«АльфаСтрахование» и Positive Technologies представили сервис, который позволяет выбрать наиболее подходящий конкретному бизнесу формат защиты от киберрисков.

Ежегодно специалисты PT Expert Security Center компании Positive Technologies проводят десятки расследований инцидентов информационной безопасности. Среди публичных проектов можно отметить расследование действий группировки Cobalt, выявление APT-атак на госструктуры с использованием зловредного ПО SANNY, обнаружение группировки ICEFOG. В ходе своих исследований эксперты Positive Technologies выявляют десятки уязвимостей, помогая обезопасить продукты Apple, Intel, SAP, Siemens и других крупнейших компаний мира.

Проведенное компанией Positive Technologies исследование показывает, что порядка четверти отечественных компаний оценивают потенциальный ущерб от отказа всей корпоративной инфраструктуры в результате кибератаки в течение одного дня от 10 до 50 млн. руб. и выше, а чуть менее 20% считают, что их потери составят не более 10 млн руб.

«Согласно нашему исследованию, зачастую день простоя из-за кибератаки одному банку или промышленной компании обходится в миллионы рублей, и нередко эти потери превышают сумму, которые тратят компании на информационную безопасность в целом. При этом стоимость готового и тиражируемого ПО на черном хакерском рынке относительно невысока и в среднем не выше 1500 долларов. В условиях растущих угроз мы уверены в необходимости независимой оценки состояния защищенности компаний и минимизации финансовых и информационных рисков с помощью киберстрахования», — сказал Алексей Новиков, руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).

Защита от «АльфаСтрахование» и Positive Technologies по базовому тарифу CyberLight, позволяющая обезопасить бизнес от значимой части рисков, связанных с утратой данных или программ, хищением денежных средств и разглашением персональных данных, стоит от 25 до 50 тыс. руб. Стоимость по тарифу CyberBusiness, в котором дополнительно застрахованы риски перерыва в коммерческой деятельности и защита от кибервымогательства, варьируется от 50 до 100 тыс. руб. Максимальная выплата по одному риску составляет 500 тыс. руб., а по всем рискам — 1,5 млн руб. (CyberLight) и 2,5 млн руб. (CyberBusiness).

Также потенциальный пользователь сервиса сможет воспользоваться ключевыми компетенциями «АльфаСтрахование» и Positive Technologies и сформировать индивидуальный подход к защите собственного бизнеса. Такой полис будет эффективен в случаях хищения интеллектуальной собственности, неправомерного использования вычислительных ресурсов, причинения вреда, ущерба деловой репутации, повреждения продукции, недоступности IT-систем, повреждения и уничтожения компьютерного и производственного оборудования, причинения вреда жизни и здоровью, ответственности перед третьими лицами.