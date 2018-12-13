«1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление строительной организацией 2» в компании НИИК

Нижегородский филиал «1С-Рарус» и «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» завершили проект по внедрению «1С:ERP Управление строительной организацией 2». В результате оптимизирован складской учет, реализована эффективная система планирования закупок по технологическим спецификациям. Время обработки заказов поставщикам сокращено с 1 месяца до нескольких дней. Обеспечено бесперебойное снабжение объектов оборудованием и комплектующими, при этом объем запасов на складе снижен на 30%. Организовано оперативное финансовое планирование, сокращены кассовые разрывы и уменьшено использование кредитных средств для обеспечения строительно-монтажных работ и закупок оборудования и комплектующих, – все это, по оценкам руководства, позволит компании в перспективе экономить от 1 до 10 миллионов рублей ежегодно.

НИИК - крупная российская инжиниринговая компания, выполняющая широкий спектр услуг ЕРС-подрядчика: предпроектный инжиниринг, проектный инжиниринг, инженерное сопровождение экспертизы, авторский надзор, управление строительством, комплектация и поставка оборудования, диагностика и ремонт технологического оборудования. За годы своего развития ОАО "НИИК" заняло одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств карбамида и других химических продуктов. Сегодня НИИК принимает активное участие в создании новых современных производств минеральных удобрений в России и СНГ.

Реализация проекта строительства по EPC-контракту (engineering, procurement and construction – инжиниринг, снабжение, строительство) предполагает сдачу объекта «под ключ». Основная задача НИИК как генерального подрядчика строительства - следить за выполнением планов, качеством работ, бюджетов и сроков проектов. Одновременно компания может выполнять до 6 проектов строительства, средняя продолжительность которых около 5 лет.

Ранее для управления проектами строительства в компании использовались электронные таблицы, причем для каждого проекта структура файлов создавалась заново, без общих для всех проектов правил. Сметный отдел, отдел по закупкам и поставкам оборудования и финансово-экономический отдел вели свой собственный учет по каждому проекту, что препятствовало быстрому получению консолидированной отчетности. Также существовала проблема оперативного взаимодействия подразделений организации, а информация о складских остатках имелась только на бумажных носителях.

Для старта нового крупного проекта по строительству компании была необходима система, которая сможет объединить работу всех занятых в проекте подразделений компании, унифицировать всю корпоративную информацию, оптимизировать работу склада и даст возможность резервирования ТМЦ под определенные проекты строительства с учетом специфики каждого контракта. Кроме того, необходимо было обеспечить руководство оперативной управленческой информацией о каждом объекте строительства и его этапах.

Конкурс на реализацию проекта автоматизации управленческого учета НИИК выиграл нижегородский филиал компании «1С-Рарус». Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление строительной организацией 2».

Внедрение заняло 7 месяцев, что позволило без задержек начать работы по новому масштабному проекту строительства по EPC-контракту в автоматизированной системе. На данный момент «1С:ERP Управление строительной организацией 2» используется для управления работами сразу по нескольким объектам строительства. Это позволяет контролировать каждый из объектов в отдельности, получать полную и актуальную информацию по этапам работ и оперативно принимать управленческие решения. Всего в системе автоматизировано 40 рабочих мест.

Разработанные механизмы планирования и резервирования ТМЦ в разрезе проектов и объектов строительства позволили отказаться от бумажных носителей, вести учет закупок и контролировать состояние складских запасов на предприятии. Оперативный складской учет и возможность резервирования складских запасов помогли снизить материальные запасы на 30%.

Автоматизировано управление закупками с технологической спецификацией. Время от возникновения потребности в оборудовании и материалах до оформления заказа поставщикам сокращено от 1 месяца до нескольких дней. Разрыв между подготовкой технологических спецификаций и планированием поставок оборудования и комплектующих полностью исключен.

Получение детализированной управленческой отчетности позволило оперативно анализировать финансово-экономическую деятельность, оценивать риски и своевременно корректировать работу подразделений. Срок подготовки управленческих отчетов сократился с 7 дней до 1 часа. Вариативность стандартных форм управленческой отчетности увеличилась в 10 раз. Оценка рисков проектов строительства на раннем этапе их возникновения сокращает вероятность срыва сроков поставок и выполнения строительно-монтажных работ.

Оптимизировано финансовое планирование. Появилась возможность получения актуальной информации по платежам. Внедрение таких инструментов как бюджет движения денежных средств, график движения денежных средств и реестр платежей позволило сократить кассовые разрывы и, как следствие, уменьшить использование кредитных средств для обеспечения текущей деятельности по строительно-монтажным работам и поставке оборудования. По расчетным данным в перспективе экономия составит от 1 млн до 10 млн рублей.

Реализованы инструменты управления тендерными процедурами. Это ускорило подготовку лотов и значительно снизило расходы на сопровождение торгов.

Интеграция со сторонними системами позволяет в автоматическом режиме формировать первоначальную структуру работ на проекте, отражать фактический объем выполнения строительных работ, а также актуализировать график актирования и финансирования проектов строительства.

Людмила Калинина, заместитель генерального директора по экономике и финансам НИИК, отметила: «Необходимость в появлении единой автоматизированной системы возникла на опыте прошлого проекта реализованного по EPC-контракту, который длился 5 лет. Внедрение системы "1С:ERP Управление строительной организацией" позволило нам организовать оперативное взаимодействие служб и подразделений компании, которые заняты в реализации проектов строительства, а также обеспечить полный контроль исполнения задач, снизить издержки и минимизировать риски. На сегодняшний день мы ведем в системе одновременно несколько проектов строительства, один из которых – крупный и долгосрочный проект по EPC-контракту. Мы только в начале пути, в дальнейшем мы ожидаем еще больших и лучших результатов».