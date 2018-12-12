Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России

Сбербанк подключил к единой системе платежей более 22 000 транспортных средств в 64 городах России – она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком. Ежемесячно количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 15 млн.

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку в общественном транспорте более комфортной. Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт – платеж осуществляется непосредственно с банковского счета. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

На сегодняшний день у клиентов есть выбор, как оплачивать проезд в городском транспорте – с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

«Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ и пассажирам, и транспортным предприятиям, позволяет создавать многофункциональные системы, в которые интегрированы различные виды городского транспорта», – отметила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.