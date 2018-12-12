SAP: 70% онлайн-покупателей в России выбирают одежду, обувь и аксессуары

Компания SAP раскрыла результаты исследования предпочтений российских потребителей в интернете. По результатам опроса самой популярной категорией оказались модные товары: почти 70% опрошенных заявили, что покупают в интернете обувь, одежду и аксессуары. При этом решение об онлайн-покупке они принимают быстро – 76% совершает покупку в течение суток. Исследование было проведено среди 1000 российских онлайн-покупателей.

На втором месте по популярности оказались цифровые устройства – 61%, на третьем месте – развлечения (55%). Среди остальных категорий товаров российские покупатели выделили покупку продуктов и потребительских товаров (средства для ухода за телом и волосами, товары для животных) – 53%, путешествия (перелеты, гостиницы и туры) – 47%, финансовые услуги (страхование, кредиты) – 32% и мебель – 27%.

При этом более половины из них оплачивают выбранные товары в течение часа, а три четверти – в течение дня. Они более решительные, чем покупатели из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Только 11% респондентов в России не оплачивают товар в корзине постоянно или в половине случаев, и почти четверо из десяти уверяют, что всегда доводят процесс покупки до конца.

Среди пожеланий ритейлерам 63% российских покупателей выделили упрощение процедуры обмена и возврата, 60% – удобные инструменты для сравнения товаров, 56% – наличие оффлайн магазина, 38% – получение различных размеров и расцветок для примерки и 36% хотели бы использовать технологии дополненной и виртуальной реальности для получения более наглядного представления о товаре.

Отдельно опрошенные российские покупатели выделили причины, по которым они отказываются от покупок товаров, уже находящихся в корзине: 51% из-за цены на доставку, которая оказывается выше, чем они ожидали, 50% – при сравнении корзины покупок с ценами корзин на других сайтах, 48% – потому что товара нет в наличии. Напротив, стимулом для оплаты товаров в выбранной корзине служат: у 58% – уведомление о скидке или рекламной акции, у 43% – быстрая реакция магазина на онлайн-вопросы и у 40% – информация о получении скидки, при совершении следующей покупки.