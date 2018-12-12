«ИЦ Телеком-Сервис» выпустил новое решение на основе продуктов Ekahau для диагностики и тестирования сетей Wi-Fi

«ИЦ Телеком-Сервис» расширил портфель профессиональных решений средствами моделирования, проектирования и тестирования беспроводных сетей Wi-Fi на основе флагманских продуктов компании Ekahau.

Компания предложит российскому бизнесу комплексное решение для планирования, исследования и диагностики беспроводных сетей Wi-Fi, которое поможет создать устойчивую беспроводную связь для более эффективного взаимодействия сотрудников и оптимизации работы бизнеса.

Тестирование сетей проводится на любых объектах – реконструируемых, строящихся и функционирующих. Это и бизнес-центры, отдельные офисы, производственные предприятия, коворкинги, торговые и складские комплексы и т.д.

«Качество работы беспроводных сетей Wi-Fi зачастую не соответствует высоким требованиям современного бизнеса. На него влияет множество факторов: бетонные или металлические перекрытия, различные источники сигналов, которые находятся в непосредственной близости, перемещения абонентов по офису даже работающее оборудование, не предназначенное для работы в радиодиапазоне. Такие проблемы часто возникают уже в работающих сетях, что заметно снижает эффективность их работы с точки зрения бизнеса. Решение, которое предлагает «ИЦ Телеком-Сервис», позволит создать модель будущей сети, выявить все помехи, влияющие на работу и зоны, куда не доходит сигнал, обеспечить качественную связь Wi-Fi», – отметил заместитель технического директора «ИЦ Телеком-Сервис» Дмитрий Плешаков.

«В своей работе мы используем технологии спектрального анализа сигналов и моделирования Wi-Fi сетей от компании Ekahau. Наши клиенты получают возможность оценки затрат на внедрение сети, максимальное соответствие готовой сети заявленным требованиям, быструю оценку альтернативных вариантов беспроводного покрытия на оборудовании ведущих сетевых производителей Cisco Systems и Fortinet», – добавил Дмитрий Плешаков.

Преимуществами измерительного комплекса для диагностики, оптимизации и планирования сетей Wi-Fi любого стандарта, состоящего из ПО Ekahau Site Survey и аппаратного измерительного устройства Ekahau SideKick, можно считать возможность одновременного замера в диапазонах 2,4 и 5 Ггц, трехмерное моделирование, учитывающее сигналы, проходящие с соседних этажей через горизонтальные перекрытия здания, а также возможность привязки модели к координатам GPS.