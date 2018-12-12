D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны

D-Link представила новые модели IP-телефонов корпоративного уровня DPH-200SE и DPH-400SE и объявила о снижении цен на нынешний модельный ряд IP-телефонов.

Новые DPH-200SE и DPH-400SE поддерживают передачу голоса в формате HD Voice, расширенные голосовые функции, оснащены цветным ЖК-дисплеем, поддерживают удаленную настройку и управление. IP-телефон DPH-200SE предназначен для использования в отелях, гостиничных комплексах и call-центрах, где необходимо централизованное управление крупной телефонной сетью. DPH-400SE предназначен для использования в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий с потребностью в обработке большого количества телефонных вызовов.

IP-телефон DPH-200SE оснащен WAN-портом 10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX для подключения компьютера или ноутбука к локальной сети, разъемом для гарнитуры и USB-портом для подзарядки мобильных устройств. Рабочая панель нового DPH-200SE включает: пиктограммное контекстное меню с 6 настраиваемыми кнопками быстрого вызова (базовая преднастройка меню выполнена для отелей, существует возможность перенастройки), индикацию входящих вызовов и голосовых сообщений, горячие клавиши часто используемых функций.

IP-телефон DPH-400SE оснащен WAN-портом 10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX для подключения компьютера или ноутбука к локальной сети, разъемом для подключения гарнитуры и разъемом для подключения дополнительного модуля расширения DPH-400EDM (не входит в комплект поставки). Рабочая панель нового DPH-400SE включает: 10 универсальных программируемых кнопок с функцией BLF, 4 кнопки контекстного программного меню, навигационные кнопки, индикацию входящих вызовов и голосовых сообщений, а также горячие клавиши часто используемых функций.

Питание новых IP-телефонов осуществляется от PoE-коммутатора по технологии PoE (IEEE 802.3af) или от сети 220 В с помощью адаптера DPH-PW (не входит в комплект поставки). Поддерживается работа с любыми PoE-коммутаторами D-Link, включая неуправляемые коммутаторы серий DES-10xx/ DGS-10xx и настраиваемые коммутаторы серий EasySmart DES-1100-xx/ DGS-1100-xx.

Новинки выполнены в компактном эргономичном корпусе с широким информативным цветным дисплеем. Их статусный лаконичный дизайн гармонично вписывается в интерьеры лобби отелей, кабинетов руководителей, представительских пространств, демонстрационных и выставочных зон.

DPH-200SE и DPH-400SE поддерживают функционал широкополосной рассылки (MCAST), с помощью которого телефонные аппараты могут использоваться для адресного или всеобщего оповещения по громкой связи.

DPH-200SE и DPH-400SE соответствуют современным требованиям информационной безопасности и защиты от несанкционированного вмешательства, включая встроенное шифрование голосового трафика для защиты от прослушивания, запрет определенных входящих / исходящих и анонимных вызовов. IP-телефоны поддерживают приоритизацию QoS и технологию Voice VLAN. Использование протокола LLDP позволяет автоматически добавлять IP-телефоны в нужный VLAN.

IP-телефоны используют популярные голосовые кодеки G.711 / G.722 / G.723 / G.726 / G.729 и технологию широкополосного звука HD Voice. Реализована возможность автоматической настройки уровня усиления микрофона (AGC), улучшающая разборчивость речи собеседника в телефонном разговоре вне зависимости от громкости говорящего.

Доступен развитой функционал приема и распределения звонков, позволяющий реализовать сложные сценарии их обработки, например, перевод входящего с разными вариантами сопровождения, переадресация в зависимости от статуса вызываемого абонента, автоответ и т.д.

Настройка DPH-400SE выполняется через русифицированный Web-интерфейс или с клавиатуры. Настройка DPH-200SE осуществляется только через русифицированный Web-интерфейс – возможность перенастройки устройства через клавишное меню заблокирована для обеспечения безопасности телефонной сети.

Для DPH-200SE и DPH-400SE доступна автоматическая загрузка программного обеспечения и профиля IP-телефона с сервера автоконфигурации. Встроенный функционал удаленного управления включает обновление ПО, управление IP-телефоном по сети при помощи функции Active URI, контроль состояния и активности IP-телефона через сеть при помощи функции Action URL, удаленную работу с телефонной книгой.

IP-телефоны DPH-200SE и DPH-400SE/F5 доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена составляет $94.

Также предусмотрено снижение стоимости на модельный ряд IP-телефонов D-Link: cтоимость IP-телефона DPH-150SE снижена на 7%; стоимость IP-телефона DPH-150S снижена на 7%; стоимость IP-телефона DPH-120SE снижена на 12%; стоимость IP-телефона DPH-120S снижена на 15%.