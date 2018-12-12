Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке

Cloud4Y запустил новую услугу — аренда и хостинг в облаке Cloud4Y DLP-системы «Стахановец», которая предоставляет компаниям возможности полного контроля действий сотрудников в корпоративных ИТ-системах, защиты корпоративных данных и предотвращения их утечки.

Для каждой компании в любой сфере бизнеса защита коммерческой информации – одна из приоритетных задач. Ведь последствия утечки коммерческой тайны или другой важной информации способны нанести неоценимый убыток организации. Для предотвращения таких ситуаций разработаны DLP-системы (DLP — Data Leak Protection). Они создают защитный цифровой барьер, который анализирует всю исходящую и входящую информацию в корпоративной сети. С их помощью можно отслеживать сомнительные операции и выявлять утечки конфиденциальных данных.

Одной из мощных DLP-систем является программный комплекс «Стахановец», который позволяет предотвратить утечку информации; выявить риски в действиях сотрудников; обнаружить факторы, влияющие на продуктивность работы персонала; оптимизировать внутренние процессы и модели работы; сократить издержки на ИТ-инфраструктуру.

С помощью комплекса «Стахановец» можно знать кто из сотрудников крадет конфиденциальную информацию; кто работает на конкурентов; кто предлагает или берет откаты; кто собирается уволиться; кто тратит время на социальные сети, игры, видео.

Основные функции и возможности комплекса «Стахановец». Контроль присутствия и активности сотрудников, учет времени работы. Контроль опозданий. Анализ клавиатурного почерка. Выявление автора документа, сотрудников в состоянии алкогольного опьянения; перехват изображений с рабочего стола, веб-камеры, звука с микрофона. Хранение видео-, аудиофайлов и скриншотов. Мониторинг звуковых переговоров в мессенджерах (Skype, Lync, Viber). Распознавание речи.

Анализ эффективности работы каждого сотрудника. Распознавание продуктивной и вредоносной активности. Граф связей – информация о всех связях работника внутри компании. 30 отчетов комплекса позволяют быстро провести многоуровневую аналитику работы компании. Масштабируемость: комплекс эффективно работает как с несколькими ПК, так и с тысячами машин.

DLP: Защита данных. Контроль оборудования. Перехват почты, сообщений в мессенджерах и переписки в социальных сетях. Мониторинг посещенных сайтов и используемых программ. Точное время работы с каждым ресурсом. Оповещение о подозрительных действиях и запрет на их выполнение. Перехват данных, выводимых за периметр ПК. Предотвращение утечек информации в виде таблиц, документов. Мониторинг и контроль печати.

Аренда DLP-системы «Стахановец» в облаке Cloud4Y по схеме SaaS (Software-as-a-Service) позволит пользоваться программным обеспечением как услугой с помесячной оплатой, а также обеспечит полную мобильность. Таким образом отпадает необходимость в покупке дорогостоящего программного обеспечения, а также его постоянного обслуживания и обновления.

Хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке Cloud4Y по схеме Iaas (Infrastructure-as-a-Service) обеспечит бесперебойную работу программного обеспечения, регулярное резервное копирование баз данных любых объемов, а также гарантирует конфиденциальность и защиту корпоративной информации.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставляет бесплатный 10-дневный пробный период на услуги аренды или хостинга DLP-системы «Стахановец» в облаке Cloud4Y.