В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления

ГК Angara объявила о том, что Оксана Васильева возглавила сервисное направление Angara Professional Assistance. В ее задачи будет входить ускорение роста прибыли и укрепление позиций Angara Professional Assistance на рынке услуг информационной безопасности, за счет развития портфеля и уровня предоставляемых услуг инженерного центра и Angara Cyber Resilience Center (ACRC).

Профессиональный опыт Оксаны Васильевой включает выстраивание сервисов с нуля, формирование портфеля услуг в области ИБ и создание эффективных экспертных команд. Ее работу отличает клиентоориентированный подход, где качеству обслуживания заказчика отводится ключевая роль. Уже сейчас в новом офисе компании Angara клиентам компании открыта возможность познакомиться с платформой ACRC вживую, протестировать ее работу и лично пообщаться с техническими экспертами команды.

«Стать частью команды экспертов ГК Angara, динамично развивающейся на рынке ИБ, – это хорошая возможность для достижения совместных целей с компанией в формировании высокотехнологичных услуг ИБ, прозрачных с точки зрения ценности для клиентов», ─ сказала Оксана Васильева.

