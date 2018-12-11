Seagate и Tape Ark обеспечат перенос архивных данных с ленточных носителей в облако

Seagate Technology объявила о начале сотрудничества с компанией Tape Ark. Партнеры предоставят предприятиям по всему миру проверенные технологии переноса архивных данных с ленточных носителей в облако. Отныне ценные неактивные данные можно восстановить для дальнейшего использования, вернув возможность мгновенного доступа к ним. При помощи технологий Tape Ark служба Seagate Lyve Data Services будет переносить старые архивы в облако, возвращая огромные объемы данных в бизнес-среду, что позволит получать ценные аналитические сведения.

Согласно результатам исследования, проведенного Tape Ark, сегодня в архивах находится более миллиарда ленточных носителей, при этом прямой доступ к хранимой на них информации отсутствует. Большая часть этих данных подвержена риску повреждения и потери, поскольку носители постепенно приходят в негодность. Комплексное решение Seagate Technology и Tape Ark позволит восстановить доступ к данным, часть из которых создавалась несколько десятилетий назад. Теперь у коммерческих организаций и государственных структур появится возможность анализировать и активно использовать в текущей работе большие массивы ценных данных.

«Благодаря опыту Seagate Technology зеттабайты таких данных могут быть перенесены на облачные платформы, — отметил Пол Стил, старший директор Seagate Lyve Data Services. — С помощью периферийных аппаратных решений мы обеспечим восстановление и защищенный перенос данных, что позволит предприятиям использовать информацию, хранимую в ленточных архивах, индексировать ее и подвергать анализу. После перемещения в облако ранее недоступные данные начнут работать с использованием искусственного интеллекта, технологий Индустрии 4.0 и различных аналитических инструментов».

Seagate и Tape Ark предоставят компаниям из всех отраслей возможность вернуть доступ к их данным и превратить источник непроизводительных издержек в ценный для бизнеса ресурс. После загрузки в облако данные станут доступны для аналитических приложений и, соответственно, для использования их скрытого потенциала.

«Мы намерены вернуть клиентам их данные, предоставив возможность обращаться к ним в любой момент, — сказал Гай Холмс, основатель и генеральный директор Tape Ark. — Загрузка таких массивов данных в облако возвращает владельцам контроль над их информационными ресурсами, превращая недоступные, приходящие в негодность и требующие финансовых вложений архивы в источник дохода».