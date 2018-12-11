Сбербанк повысит роли технологических и маркетинговых подразделений банка

Сбербанк принял решение об усилении маркетинга и коммуникаций и их трансформацию в функцию, отвечающую за продвижение и рост не только банковского бизнеса, но всей экосистемы Сбербанка.

В связи с этим, принято решение возложить с 10 декабря 2018 г. на первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, координирующего, в том числе и развитие Экосистемы, функцию куратора Департамента Маркетинга и Коммуникаций (ДМиК) Сбербанка.

Руководство ДМиК продолжит осуществлять старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, которая будет подчиняться напрямую Льву Хасису.

ДМиК отвечает за рекламу и маркетинговые коммуникации, бренд, ценовую политику группы, исследование рынков и клиентов, продвижение продуктов и клиентских сервисов, а также за внешние и внутренние коммуникации группы Сбербанк.

«Критически важными для нас станут компетенции в области цифрового маркетинга, роста бизнеса через оригинальные механики, создание новых способов привлечения и удержания клиентов. Эти задачи – среди ключевых для ДМиК как подразделения, ответственного за конкурентоспособность нашей Экосистемы. Мы планируем развивать маркетинговые компетенции не только как внутренний сервис, но и как клиентский сервис – источник доходов для Экосистемы», – отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк также сообщил о назначении Давида Рафаловского исполнительным вице-президентом с 10 декабря 2018 г. Он будет напрямую подчиняться председателю правления Сбербанка Герману Грефу и продолжать выполнять функции СТО группы Сбербанк.

В этой роли Рафаловский возглавит реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Также он будет осуществлять управление технологическими лабораториями Сбербанка в дополнение к внедрению базовой операционной модели Agile.