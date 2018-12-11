Ростех разрабатывает Интернет дронов «Скайер»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает Интернет дронов (Internet of Drones, IoD) - высокоскоростную систему связи для беспилотников «Скайер». Комплекс представляет собой сеть распределенных наземных станций, которая обеспечивает обмен информацией и управление большими группами беспилотников, одновременно находящимися в воздухе. Начало производства «Скайера» запланировано на конец 2020 г.

Главным преимуществом программно-аппаратного комплекса стала большая зона покрытия наземных станций. Беспилотники могут поддерживать связь со «Скайер» на расстоянии до 300 км от ближайшей наземной станции. Кроме того, система связи является модульной, что позволяет создавать сети любого размера с неограниченным числом дронов, а также управлять ими из единого пункта управления.

В зависимости от полезной нагрузки дрона – видеокамера, тепловизор, датчик поля – «Скайер» может собирать информацию различного рода от аэрофотосъемки до измерения магнитного поля.

На сегодняшний день создан прототип наземной станции. Разработчик решения – АО «НПП «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника») – произведет опытные образцы в 2019 г.

«Для создания Интернета дронов наши разработчики применили технологию, которая ранее хорошо зарекомендовала себя при производстве продукции военного назначения. Система связи обеспечит высокоскоростной обмен информацией между группами беспилотников и центром управления, что повысит эффективность их эксплуатации на большой территории. «Скайер» может применяться для решения широкого круга задач. Это системы видеонаблюдения на территориально распределенных объектах, экологический надзор, контроль состояния объектов нефтегазового комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.