Обновлённая библиотека кейсов «Цифровой экономики» ускорит цифровую трансформацию регионов

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО) опубликовала дополненную базу эффективных бизнес-решений для цифровой трансформации регионов. На официальном сайте АНО теперь доступны более 70 кейсов для 17 отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

В обновленную базу вошли решения в сфере экономики и финансов, позволяющие повысить эффективность управления пространственным и социально-экономическим развитием региона, а также оптимизировать бюджетные расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В сфере транспорта добавлены решения, повышающие эффективность управления городским парковочным пространством, эффективность и безопасность организации дорожного движения, качество транспортного обслуживания населения в районах, эффективность системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Для промышленных предприятий доступно решение, благодаря внедрению которого возрастает эффективность управления сложными объектами промышленного и гражданского строительства.

Для сфер строительства и ЖКХ предложены решения, позволяющие повысить эффективность государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, системы теплоснабжения зданий (помещений) государственных учреждений, а также системы уличного освещения.

Для сферы экологии и природопользования добавлено решение, позволяющее повысить эффективность экологического контроля.

Часть кейсов нацелена на повышение эффективности государственного управления в социальной сфере. В частности, позволяющие повысить эффективность предоставления госуслуг и работы МФЦ, а также сделать более эффективным жилищный надзор. Для управления в сфере здравоохранения доступны решения, позволяющие повысить эффективность льготного лекарственного обеспечения, организации работы службы скорой медицинской помощи, а также контроля качества оказания медицинской помощи. Для управления сельским хозяйством есть кейс по повышению эффективности ветеринарии.