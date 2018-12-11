Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати

Компания «НоваВинд», новое подразделение Госкорпорации «Росатом» в области ветроэнергетики, перешла на аутсорсинг печати с Konica Minolta. Внедрение комплексного решения по оптимизации инфраструктуры печати позволило компании уменьшить нагрузки на собственное ИТ-управление, сократить издержки и минимизировать риски утечек информации.

В ходе проекта специалисты Konica Minolta установили 14 печатных устройств, 7 из которых – полноцветные МФУ формата А3 bizhub C368. Унификация оборудования позволила сократить склад запасных частей и расходных материалов, а также упростила проведение технических и регламентных работ. Установка экономичного в обслуживании оборудования формата А3 позволила сократить общие затраты на печать.

В офисе «НоваВинд» был развернут программно-аппаратный комплекс на базе решения SafeQ для централизованного управления инфраструктурой печати и авторизации пользователей на МФУ, что сделало работу пользователей удобней. Благодаря внедрению решения у сотрудников появилась возможность повторить ранее распечатанное задание, если понадобилось сделать дополнительные экземпляры, или отменить печать задания, отправленного на МФУ по ошибке. Система авторизации на МФУ по картам доступа не требует введения электронного адреса при сканировании документа в почту сотрудника. Функция отложенной печати позволяет сотрудникам забирать свои документы в удобное для них время на любом из печатных устройств в сети – решение предоставляет доступ к документу только тому пользователю, который отправил его на печать. В результате документы больше не теряются и не остаются невостребованными в лотках для бумаги.

В планах компании – внедрение функционала авторизации на устройствах печати по лицам сотрудников на базе решения SafeQ, интеллектуальных IP-видеокамер Mobotix и облачного сервиса анализа клиентского потока Facemetric для распознавания лиц.