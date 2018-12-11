Fort Ross Ventures поддержит Dynamic Yield на международном рынке

Венчурный фонд SBT Venture Fund II, под управлением Fort Ross Ventures, в котором Сбербанк является одним из инвесторов, объявил об инвестировании в Dynamic Yield. Компания присоединилась к другим инвесторам, таким как Viola Growth, Union Tech Ventures и NAVER ведущей поисковой системе Кореи.

Технология персонализации на основе искусственного интеллекта, разработанная Dynamic Yield, используется более чем 250 брендами по всему миру. Она помогает обеспечивать максимально таргетированное взаимодействие рекламодателя и клиента в каждом из цифровых каналов.

Технология «рекомендует» правильный контент и его подачу в зависимости от совокупности факторов, таких как поведение при просмотре, покупки, совершенные ранее, источник трафика и контекст. Это позволяет рекламодателям значительно повысить эффективность проводимых кампаний.

«Нас впечатляют технологии, которые дают возможность точно определять и таргетировать потребительские группы. Подобный подход позволяет увеличивать коэффициент конверсии розничных продавцов, онлайн ритейлеров, издателей и поставщиков, — сказал Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures. — Мы намерены поддерживать Dynamic Yield и содействовать внедрению ее решений на новых рынках».

Сбербанк и его дочерние компании являются одними из ключевых потенциальных клиентов Dynamic Yield в России – персонализация продуктов и услуг входит в число приоритетных направлений для банка.

«Опыт Fort Ross в преодолении культурных, коммерческих и технологических вызовов, с которыми можно столкнуться на новых рынках, где мы стремимся развиваться, будет очень полезным для глобального роста Dynamic Yield». — сказал Лиад Агмон, генеральный директор и соучредитель Dynamic Yield.