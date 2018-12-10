В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота

В Ставропольском крае в органах власти и местного самоуправления реализован комплексный проект автоматизации документооборота, предусматривающий создание единого документационного пространства региона на общей программной платформе. Инициатор проекта – Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края совместно с Аппаратом Правительства Ставропольского края.

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «ДЕЛО» в аппарате Правительства Ставропольского края, в органах исполнительной власти Ставропольского края и администрациях муниципальных образований ведет группа компаний «Бизнес ИТ» в сотрудничестве со специалистами Государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий».

Главной целью проекта стало создание целостной информационной инфраструктуры, охватывающей все органы исполнительной власти и местного самоуправления Ставропольского края, организация взаимодействия между ними.

В настоящее время в Аппарате Правительства и органах исполнительной власти Ставропольского края в СЭД «ДЕЛО» работает более 3 600 сотрудников. И более 2 000 сотрудников в органах местного самоуправления. Система установлена практически на 100% рабочих мест Аппарата Правительства, во всех структурных подразделениях органов исполнительной власти края. Около 100 руководителей края работают в СЭД с мобильных устройств. Выполнена интеграция СЭД с автоматизированной системой «Обращения граждан», функционирующей в Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, с системой МЭДО, с информационным ресурсом ССТУ.РФ. Для работы с документами, вышедшими из оперативного управления, внедрена система «АРХИВНОЕ ДЕЛО».

Внедрение СЭД «ДЕЛО» позволило значительно повысить эффективность работы за счет автоматизации процессов регистрации, обработки и оперативного прохождения документов, а также обеспечения непрерывного контроля исполнения управленческих решений со стороны руководства. В органах исполнительной власти использование системы позволило автоматизировать и привести к единообразию организацию делопроизводства, наладить обмен документами между ними в электронном виде.