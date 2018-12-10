«Системный софт» создал централизованную антивирусную защиту в компании «Ил»

«Системный софт» завершила проект по поставке и внедрению программных продуктов «Лаборатории Касперского» в публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», его филиалы и управляемые общества. Одно из самых известных предприятий России в области авиастроения защитило свои сети от атак с помощью решения Kaspersky Security для бизнеса, а также доступа к Расширенной технической поддержке «Лаборатории Касперского» (Maintenance Service Agreement).

В рамках проекта требовалось обеспечить централизованную антивирусную защиту 3500 пользователей в компании «Ил» и трех филиалах, объединив все лицензии. Такой подход позволяет предоставить одну цену и единый диапазон лицензий на всю группу филиалов заказчика. Как итог, снижается стоимость приобретения ПО в сравнении с оплатой продукта каждым филиалом по отдельности и отпадает необходимость отслеживать сроки истечения прав, чтобы вовремя продлять лицензии.

В рамках проекта специалисты «Системного софта» настроили управление инцидентами информационной безопасности в части вирусных заражений и обеспечили контроль конфигураций серверов и рабочих станций.

«Проект был выполнен в два этапа. Сначала наша команда создала в компании инфраструктуру подчиненных серверов антивирусной защиты, а затем мы подключили их к центральному серверу головной организации дивизиона транспортной авиации "Ил". Работая над реализацией проекта, мы централизовали мониторинг вирусной активности, предоставили дополнительный контроль конфигураций серверов и рабочих станций и создали единое управление инцидентами ИБ в части вирусных атак», – сказал Яков Гродзенский, руководитель направления информационной безопасности компании «Системный софт».

Выполненный проект – часть масштабной работы по созданию комплексной системы информационной безопасности «Ила» и его управляемых обществ.

«В 2017 году в ПАО "Ил" был организован центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Дивизиона транспортной авиации ОАК. Успешная реализация "Системным софтом" задачи по созданию единой системы антивирусной защиты снижает затраты и повышает эффективность работы подразделения, ответственного за обеспечение информационной безопасности. В результате, сократилось время реакции на инциденты, связанные с вирусной активностью на рабочих станциях пользователей и серверах предприятия, где хранятся критичные информационные ресурсы», – сказал Илья Николаев, руководитель проекта управления информационной безопасности компании «Ил».

Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» образовано в 1933 году. В настоящее время компания активно взаимодействует с ведущими производителями комплектующих изделий авиационной техники, научно–исследовательскими институтами и крупнейшими авиаперевозчиками. «Ил» выполняет полный комплекс работ по разработке, модернизации, испытанию, подготовке и сопровождению образцов авиационной техники, а также поддерживает летную годность ранее произведенных воздушных судов марки «Ил».