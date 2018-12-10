Navicon внедрит российскую платформу «Юнидата» для управления данными клиентов

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил стратегическое соглашение о партнерстве с российской компанией «Юнидата», занимающейся платформенными решениями для комплексного управления корпоративными данными. Navicon внедрит в российских компаниях разработку нового партнера – платформу «Юнидата», которая поможет клиентам интегратора обеспечить высокое качество корпоративных данных на всех этапах работы с ними и использовать их для повышения эффективности бизнеса.

Масштабируемая платформа «Юнидата» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Она позволяет полностью автоматизировать процессы, связанные с получением, анализом или применением корпоративной информации на всех уровнях компании. Это делается с целью минимизации рисков при работе с данными, в том числе ошибок от человеческого фактора или дублирования информации. Благодаря внедрению платформы «Юнидата» клиенты интегратора смогут создать такую информационную «экосистему» внутри компании, где человеческий фактор будет минимален.

«Юнидата» предназначена для комплексного управления нормативно-справочной информацией. Основной компонент платформы – система управления мастер-данными. Ядро комплекса отвечает за хранение всех данных об эталонных записях, а также об истории изменений. Архитектуру дополняют семь модулей, каждый из которых отвечает за конкретный аспект работы с данными. К примеру, модуль BPM (Business Process Management) помогает согласовывать заявки; модуль RDM (Reference Data Management) отвечает за статичные или поступающие из внешней (по отношению к организации) среды данные. Модуль GLOSSARY (словарь терминов) содержит описание терминов из бизнес-среды, а модуль DQ (Data Quality) отвечает за исправление ошибок и высокое качество данных. Заказчик может выбрать и использовать только те решения, которые отвечают его бизнес-задачам.

«Отечественное программное обеспечение в последнее время становится все более востребованным. Среди его достоинств – меньшая стоимость по сравнению с импортными аналогами. Кроме того, клиенты могут быстро получить техническую поддержку, а также могут разрешить любые спорные ситуации в короткие сроки, в том числе с привлечением разработчиков решения.», – отметил директор по развитию бизнеса Navicon Роман Баранов.