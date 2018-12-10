iDVP.Analytics – функциональная BI-система в облаке

Консорциум iDVP, объединение российских компаний в области разработки технологий визуализации данных, в котором участвует группа компаний Ланит, объявляет о выпуске в открытый доступ облачной BI-системы iDVP.Analytics. Новый инструмент – это модуль многофункциональной платформы iDVP, он предназначен для простой разработки и презентации интерактивных визуальных отчетов, полноценно функционирующих в любом браузере. iDVP.Analytics входит в единый реестр российского ПО.

iDVP.Analytics позволяет значительно упростить и сделать более наглядным решение бизнес-задач, связанных с предоставлением данных из различных источников, оформленных в виде готовых бизнес-кейсов. К ним можно отнести мониторинг времени работы сотрудников, автоматическое вычисление себестоимости производства продукта и оформление отчетных документов, исследование рынка товаров для получения оптимальной схемы закупок, контроль работы склада и мониторинг срока годности хранимой продукции.

За счет удобной интеграции с другими модулями платформы iDVP процесс подключения обрабатываемых данных осуществляется максимально быстро, всего в несколько кликов. Смежный модуль iDVP.Data, предназначенный для быстрого получения и обработки данных, сегодня полноценно функционирует в формате коробочного решения и открытого облачного сервиса. Таким образом, весь цикл от подключения источников данных до предоставления результатов их анализа осуществляется в одной удобной и функциональной системе со всеми преимуществами работы в облаке.

В отчете, созданном при помощи BI-системы iDVP.Analytics, наглядно отображаются подключенные данные и полученная на их основе информация. Модуль позволяет создать кастомизированный отчет различного уровня сложности для заказчика любой отраслевой принадлежности.