Check Point представила CloudGuard SaaS для облачной безопасности

Check Point Software Technologies объявила об общедоступности CloudGuard SaaS — первого в отрасли, по данным компании, облачного решения, предназначенного для предотвращения продвинутых угроз безопасности, нацеленных на SaaS-приложения.

Одно из последних дополнений к портфелю облачных продуктов Check Point — CloudGuard SaaS — защищает предприятия, использующие SaaS-приложения и облачные почтовые сервисы (включая Office 365, GSuite и OneDrive), а также предотвращает целевые атаки, направленные на кражу конфиденциальных данных. Направленное против современных SaaS-угроз, это решение обеспечивает защиту на 360 градусов от вредоносных программ и угроз нулевого дня, фишинговых атак, а также кражи учетных записей сотрудников. Кроме того, оно помогает обнаружить несанкционированное использование SaaS-приложений и предотвратить утечку данных, обеспечивая при этом мгновенную видимость угрозы.

«В сегодняшнем ландшафте кибератак Пятого поколения крайне важно реализовать технологию, способную противостоять большему количеству угроз в облачных бизнес-приложениях, — отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами Check Point Software Technologies. — Обычно компании используют CASB-решения (Cloud Access Security Broker, «брокер безопасного доступа в облако»), которые обеспечивают контроль доступа и защиту от утечки данных. CloudGuard SaaS выходит за рамки возможностей CASB — помогает предотвратить наиболее распространенные атаки на SaaS-приложения и дарит компаниям спокойствие».

CloudGuard SaaS — это самое эффективное решение для предотвращения распространения вредоносных программ и атак нулевого дня на SaaS-приложения, использующее передовые технологии Check Point SandBlast. SandBlast выявляет 100% попыток уклонения от обнаружения, согласно тестам NSS Labs. Используя эти возможности, CloudGuard SaaS защищает вложения электронной почты и загрузки в файлообменниках и средствах совместной работы. CloudGuard SaaS блокирует угрозы нулевого дня, прежде чем они достигнут пользователей, и доставляет безопасное содержимое за считанные секунды, используя передовые технологии Threat Emulation и Threat Extraction.

CloudGuard SaaS блокирует утечку учетных записей SaaS, предотвращая вход неавторизованных пользователей, даже если устройство уже взломано. Используя новую технологию ID-Guard, CloudGuard SaaS выявляет злоумышленников, которые пытаются получить доступ к учетным записям SaaS.

Cloudguard SaaS предотвращает больше фишинговых атак, чем стандартные сервисы электронной почты, используя механизмы искусственного интеллекта. Он может остановить сложные фишинговые атаки, целевые атаки и спуфинг электронной почты, которые могут обойти другие решения. Вредоносное содержимое электронных писем также блокируется с высокой точностью.