Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков

Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданные на базе Сколтеха, МИСиС и ИТМО, будут участвовать в разработке технических стандартов и подготовке рыночной и технологической экспертизы по направлениям НТИ и цифровой экономики. Серия соответствующих соглашений между Центрами и Техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе государственного фонда фондов «РВК» была анонсирована в рамках форума «Экосистема НТИ» в Сочи.

Соглашения направлены на координацию усилий при реализации целей и задач НТИ и цифровой трансформации экономики в части совершенствования законодательной и нормативно-технической базы для новых рынков. В частности, Центры компетенций НТИ будут вносить предложения по разработке новых национальных, межгосударственных и международных стандартов, работа над которыми будет вестись на базе Технического комитета.

Стороны также договорились о создании единого пула экспертов по сквозным технологиям НТИ на базе соответствующих рабочих групп ТК «Кибер-физические системы» по таким технологиям, как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, нейротехнологии, сенсорика, квантовые коммуникации, доверенная среда, умные города.

«Центры компетенций НТИ работают на тех рынках, где еще не сложились технологические «правила игры» и у наших разработчиков есть шанс на лидерство через их создание. Эта же задача решается в рамках Технического комитета. Для нас принципиальным является запуск и активизация совместной деятельности с Центрами компетенций НТИ, развитие совместной экспертизы и инициация разработок как на национальном, так и на международном уровне», – сказал Председатель ТК «Кибер-физические системы» и руководитель программ «РВК» Никита Уткин.