Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»

Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком».

Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера. Преимуществом продукта является технология, обеспечивающая быстрый и полностью безбумажный процесс оформления кредита. На данный момент банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, в 2019 г. будут предложены решения для мобильных версий сайтов и приложений партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.

Оформить заявку на кредит могут все граждане Российской Федерации — держатели дебетовых карт Сбербанка, использующие «Мобильный банк».

На первом этапе «Покупай со Сбербанком» будет предлагать кредиты Сбербанка, в дальнейшем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные кредитные организации.