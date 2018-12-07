«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей

«Электрические сети», дочернее предприятие группы «Россети», в рамках Международного форума в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов.

В присутствии Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписи под соответствующими документами поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий. Они определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.

Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании. В результате, общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 г. по 2021 г. вырастет до 13,5 млрд рублей.

Как отметил Павел Ливинский, инициатива перехода регионов и сетевых компаний на долгосрочные тарифные соглашения получила поддержку на высшем государственном уровне. В качестве примеров директор компании «Россети» привел проект развития городского электротранспорта, который будет реализован в Белгородской области, а также проект развития наружного освещения в Удмуртской Республике.