Онлайн-кинотеатр ivi объявил о перезапуске

Онлайн-кинотеатр ivi анонсировал перезапуск, включающий редизайн (обновление интерфейса на всех платформах), а также запуск новых продуктов (ivi.чарт и ivi.рейтинг) и обновление коммуникационной стратегии бренда.

Обновленный продукт уже доступен для пользователей iOS, Android (TV и mobile), Smart TV Samsung. До конца 2018 г. обновление выйдет на остальных платформах, а к весне 2019 г. обновится веб-версия.

Изменения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено новое кроссплатформенное решение дизайн-системы, другой подход к подаче контента через видео, изменена технологическая платформа. Внешние изменения продукта в первую очередь коснулись цветового решения, соответствующего новой коммуникационной стратегии, и ухода в сторону упрощения навигации для серьезного сокращения времени поиска и выбора контента на любом устройстве.

«При работе над новым продуктом, мы опирались на основные изменения рынка: высокое проникновение мобильных устройств и Smart TV, общий тренд на кросс-платформенность, эффективность использования видео в качестве основного способа коммуникации и рост популярности мобильных приложений. В основе изменений продукта лежит персонализация, кросс-платформенность и максимальное сокращение времени на поиск релевантного контента», отметил операционный директор онлайн-кинотеатра ivi Алексей Лебедев.

Также онлайн-кинотеатр анонсировал новые сервисы: ivi.чарт и ivi.рейтинг, которые станут доступны пользователям в начале 2019 г. В ivi.чарт можно будет увидеть, какие фильмы и сериалы на ivi смотрят особенно активно в каждый день (чарт обновляется ежедневно), и появление каких картин зрители ждут особенно сильно. В чарте будут отображены главные тенденции изменений в киноиндустрии и вкусовые предпочтения аудитории.

ivi.рейтинг представляет собой рейтинг с возможностью голосования за понравившуюся картину. В сервисе реализовано несколько отличительных особенностей: фильм можно оценить, только досмотрев его до конца, что полностью исключает накрутку рейтинга. Кроме того, оценке подвергается широкий спектр составляющих фильма в том числе: сюжет, актерская игра, зрелищность и режиссура.