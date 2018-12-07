На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ 28 ноября 2018 года состоялась практическая конференция компании «Такском» «Обязательная маркировка товаров в 2019 году: что нужно знать и как подготовиться бизнесу».

Зачем нужна маркировка и кто от нее выиграет? Какие именно товары предполагается маркировать и почему именно их? Как проходят пилотные проекты? А главное, как бизнесу правильно подготовиться к внедрению системы маркировки? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия отвечали руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ, Анна Орлова, заместитель начальника Управления камерального контроля ФНС России Марина Крашенинникова, к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения Марина Климова.

Александр Кривоносов, руководитель проекта Центра разработки перспективных технологий, познакомил участников конференции с основными вехами проекта маркировки и еще раз напомнил, что согласно поручению Дмитрия Медведева сквозная система маркировки всех товаров контрольными идентификационными знаками должна быть создана к 2024 году. Пилотный проект по маркировки табачных изделий наглядно продемонстрировал, что при эффективном взаимодействии всех участников процесса товарооборота вполне реально подготовиться к работе с системой маркировки в заданные сроки.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р с 1 марта 2019 года все производители табачных изделий должны выпускать только маркированную продукцию и быть зарегистрированы в системе маркировки. К середине 2020 года из оборота выйдут последние образцы немаркированной продукции, а с помощью мобильного приложения, разработанного ЦРПТ, легитимность продукции сможет проверить любой покупатель.

«Такском» в качестве оператора ЭДО и ОФД одним из первых подключился к пилотному проекту по маркировке табака

Директор по развитию проектных и интеграционных решений компании «Такском» Максим Еременко рассказал о важности роли оператора электронного документооборота и оператора фискальных данных в учете маркированной продукции. И оператор ЭДО, и ОФД отправляют данные о движении товара в систему маркировки, каждый на своем этапе, от производства до вывода товара из оборота на кассе.

«Компания «Такском» в качестве оператора ЭДО и ОФД одной из первых подключилась к пилотному проекту по маркировке табака, чтобы протестировать и доработать свои системы к началу массового использования. В ходе эксперимента нами был наработан большой опыт в части методологии и автоматизации процессов по работе с маркированной продукцией, который мы уже эффективно используем в своих разработках», - рассказал Максим Еременко. Только по одному из производителей табачной продукции с помощью «Такском» в МОТП была передана информация о более чем 74 млн пачек табака и более 2,5 тыс. документов об агрегации. Программное решение компании на базе 1С «Станция сканирования», специально созданное для работы с системой маркировки, прошло успешную апробацию в рамках эксперимента и активно применяется многими участниками табачного рынка от производителей до ритейла. Отдельно спикер отметил важность участия в пилотных проектах, которые не только помогут бизнесу заранее подготовиться, но позволят вендорам доработать собственные решения с учетом пожеланий пользователей.

Полностью заполненный зал конгресс-центра Торгово-промышленной палаты РФ еще раз доказал заинтересованность бизнес-сообщества в качественной информации по вопросам маркировки. А в связи с тем, что законодательство в части маркировки активно развивается, компания «Такском» и дальше будет проводить подобные мероприятия для того, чтобы бизнес встретил обязанность работы с системой маркировки в следующем году в полном информационном вооружении.