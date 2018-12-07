METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров

Оператор розничной и мелкооптовой торговли METRO присоединился к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение 6 декабря на конференции «Маркировка — цифровой код честного бизнеса».

Национальный каталог, запущенный ЦРПТ в пилотном режиме в июне 2018 г. – это составляющая единой системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Он будет содержать унифицированную информацию обо всех товарах, реализуемых на российском рынке.

Каталог создается совместно с участниками рынка, которые получат свободный доступ к этим данным. Одним из ключевых принципов создания каталога стала невозможность регистрации в системе недобросовестных производителей товаров, а также защита от подделки зарегистрированных торговых марок. Каталог интегрирован с федеральными информационными ресурсами Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества, ФНС и хранит разрешительную и сопроводительную документацию, необходимую для оборота и продажи товаров.

«Каталог как открытая платформа обеспечивает равные условия доступа для всех заинтересованных сторон. Участникам рынка товарооборота включение в каталог дает гарантию унификации, стандартизации, актуальности, достоверности и доступности данных для использования в своих внутренних информационных системах», – отметил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

«Разработка единого каталога товаров открывает возможность повысить эффективность всего потребительского рынка. Мы надеемся, что такой каталог позволит свести к минимуму операционные расходы по всей цепочке поставок», – сказала финансовый директор METRO в России Кристина Петерманн.