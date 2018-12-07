Meizu объявила о старте продаж смартфонов M8 и M8 Lite в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж двух новых моделей смартфонов – Meizu M8 и Meizu M8 Lite.

Новый Meizu M8 продолжает бюджетную линейку смартфонов Meizu серии М. Он получил широкоформатный IPS экран диагональю 5,7 дюйма с разрешением 1440 x 720 пикселей. Смартфон построен на базе чипа Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц с графическим процессором IMG GE8320. Новинка получила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD вместо второй SIM-карты.

Основная камера получила двойной модуль на 12+5 МП с поддержкой режима боке, а фронтальная камера имеет разрешение 5 МП с апертурой f/1.9. За обработку получаемых изображений отвечают алгоритмы от Acrsoft. Сканер отпечатков mTouch, разместившийся в этот раз на спинке смартфона, поддерживает до пяти отпечатков с высокой скоростью и точностью распознавания. Также возможна разблокировка по лицу. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 LE, GPS, ГЛОНАСС. Емкость встроенной батареи – 3100 мАч. Смартфон доступен в черном, синем, золотом и сиреневом цвете, в металлическом корпусе.

Также в продажу поступает облегченная версия M8 – новый Meizu M8 Lite с корпусом из поликарбоната. Младшая модель получила такой же дисплей, как и М8, а также сканер отпечатков mTouch на задней поверхности. Другие характеристики новинки отличаются от старшего брата. Так, «сердцем» Meizu M8 Lite стал процессор MT6739 с тактовой частотой до 1,5 ГГц, с графикой IMG GE8100. Смартфон оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, расширяемой с поддержкой microSD. Основная камера – одинарная, на 13 МП, а фронтальная – на 5 МП. Смартфон, как и другие модели Meizu, традиционно оснащен 3,5 мм разъемом для наушников, интерфейсами Wi-fi, Bluetooth, GPS, а также встроенной батареей повышенной емкости на 3200 мАч. Meizu M8 Lite будет доступен только в черном и белом цвете корпуса.

Официальная цена на новинки Meizu в России: Meizu M8 64 ГБ: 15,99 тыс. руб.; Meizu M8 Lite 32 ГБ: 10,99 тыс. руб.

Купить смартфоны можно сегодня с официального сайта с доставкой по всей России (при онлайн оплате заказа в компании обещают скидку в размере 3%), в фирменных салонах Meizu в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, в том числе в Trade-in, а также в федеральных розничных торговых сетях.

