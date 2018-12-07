HP провела оценку безопасности систем печати

HP Inc. поделилась результатами исследования безопасности систем печати, проведенного Spiceworks в мае-июне 2018 г. Для анализа стратегии защиты в организациях был проведен опрос, в котором участвовал 501 ИТ-специалист из компаний, насчитывающих в своем штате 250 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Китае.

Исследование показало, что в сравнении с 2016 годом принтеры на 68% чаще становятся источником внешних угроз и на 118% чаще – источником внутренних угроз или нарушений безопасности. В то же время лишь 30% ИТ-специалистов признают, что принтеры представляют собой риски для системы безопасности. Данный показатель увеличился почти вдвое с 2016 года, но, по-прежнему, остается слишком низким. Многие ИТ-специалисты придерживаются устаревших взглядов на безопасность принтера, предполагая, что внутри сети принтеры находятся в безопасности.

Опрос ИT-специалистов показал, что в прошлом году 27% организаций столкнулись с внешними угрозами, связанными с безопасностью принтеров. Тем не менее, результаты исследования говорят о том, что ИТ-специалисты до сих пор не признают риски, которые могут нести устройства печати. В Северной Америке в принтерах видят угрозу для безопасности менее четверти ИТ-специалистов (22%), а в Европе, странах Ближнего Востока и Африки таких 35%. В то же время доля ИТ-специалистов, признающих угрозу, которую представляют настольные ПК и ноутбуки, составила 71%, а мобильные устройства признали угрозой 67% респондентов.

Опрос Spiceworks также показал, что ИТ-специалисты, принимающие превентивные меры, придерживаются очень разных подходов. Это связано с множеством разнообразных требований в области безопасности. Самыми надежными и эффективными признаются решения, которые интегрированы, автоматизированы и являются простыми в использовании и администрировании.

Анализ показывает, что специалисты выполняют мониторинг системы безопасности принтера чаще, чем другие задачи, но эти показатели по-прежнему низкие. Лишь 39% ИТ-специалистов говорят, что они регулярно просматривают журналы принтера, а в странах Северной Америки – 31%. Что касается подключения принтеров к инструментам SIEM, лишь 13% отмечают, что они это сделали. ИТ-специалисты в Азиатско-Тихоокеанском регионе намного чаще, чем их коллеги в Северной Америке шифруют передаваемые данные, требуют проверки подлинности при доступе к устройству и развертывают средства контроля доступа в зависимости от роли пользователя.

Эти данные свидетельствуют о том, что ИТ-специалисты часто пренебрегают самыми базовыми мерами предосторожности для обеспечения безопасности принтеров. Так, например, всего лишь треть респондентов проводит обновление микропрограммы постоянно в рамках мероприятий по обеспечению соответствия нормативным требованиям. Из 84% ИТ-специалистов, которые сообщают о наличии политики в области безопасности, лишь 64% отмечают, что печать входит в эту политику. В Северной Америке таких всего 52%.