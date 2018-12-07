«Элтекс» предложил операторам связи комплексное решение по автоматическому сбору данных с приборов учета

«Элтекс», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, представил решение, которое позволит управляющим компаниям и ресурсоснабжающим компаниям получать данные о потреблении воды и электроэнергии в многоквартирных домах дистанционно и в режиме онлайн.

Ключевым преимуществом для операторов связи станет возможность расширить спектр своих услуг и монетизировать сервис за счет его продажи управляющим компаниям. По мнению представителей компании, в ближайшем будущем услуга по автоматизации сбора данных станет одной из наиболее востребованных, так как согласно законопроекту об интеллектуальной системе учета электроэнергии, который был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 г., использование «умных» счетчиков станет обязательным с 2021 г.

Основными компонентами решения являются: регистратор импульсов воды и тепла с беспроводным интерфейсом SZ-W02; регистратор импульсов электроэнергии с беспроводным интерфейсом SZ-P04С; контроллер беспроводной сети со встроенным регистратором импульсов электроэнергии SZ-CP04EС; конвертеры MD1-CV-RS485A и MD1-CV-RS232A, которые позволяют подключать приборы учета с цифровым интерфейсом и преобразовывать данные из одного интерфейса в другой; платформа Eltex SC.

Устройства «Элтекс» устанавливаются в многоквартирных домах оператором связи, а на облачном сервисе разворачивается программный комплекс Eltex SC, который предоставляет УК и ресурсоснабжающим компаниям данные о поквартирных и подомовых показаниях счетчиков.

На автоматизированном рабочем месте и в мобильном приложении сотрудникам управляющих компаний доступны такие параметры работы, как состояние устройств, отчеты о потребляемых ресурсах, мониторинг аварийных ситуаций с автоматическим оповещением, а также данные по расхождению показаний регистрируемого и фактического потребления.

Жители многоквартирных домов также могут отслеживать данные о фактически потребляемых ресурсах с помощью мобильного приложения. Решение избавит их от необходимости каждый месяц вручную подавать данные о потребляемых ресурсах в управляющую компанию.

Основные характеристики решения: комплексное решение по учету с различных видов коммуникаций; снятие показаний с импульсных выходов уже существующих счетчиков электроэнергии, воды и тепла; построение беспроводной инфраструктуры; защита передаваемой информации; автоматическое управление оконечными устройствами и системой сбора данных; минимальные затраты на монтаж и эксплуатацию; облачная платформа для управления; автоматизированное рабочее место для управляющих компаний (автоматизированное рабочее место для УК – web-интерфейс и мобильное приложение); анализ данных в режиме онлайн; возможность сбора данных со счетчиков с несколькими тарифными планам; мобильное приложение для физических лиц.