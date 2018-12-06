«Яндекс.Телефон» появился в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо»

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили о старте продаж смартфонов в своих магазинах и онлайн с 7 декабря 2018 г. Также до конца года в «М.Видео» появятся новые умные колонки Irbis A с голосовым помощником Алисой.

Официальный старт продаж смартфона состоится 7 декабря в магазине m_mobile от «М.Видео», расположенном на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити». В этот же день смартфон будет доступен в 350 магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» более чем в 100 городах и онлайн на сайте mvideo.ru и eldorado.ru. К каждому Телефону прилагается полугодовая подписка «Яндекс.Плюс». Покупатели также получат 300 руб. на поездки на «Яндекс.Такси», 500 руб. на счёт в «Яндекс.Деньгах» и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев. Общая сумма, которую можно вернуть на счёт, — до 2000 руб. Кроме того, покупателям полагаются бонусы от партнёров: библиотеки электронных книг «ЛитРес» и образовательных сервисов Lingualeo и Puzzle English. Стоимость устройства в «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 18 000 руб.

На старте продаж покупателям новинки от Яндекс также будут доступны необходимые аксессуары для смартфона — чехлы и защитные плёнки.

«Яндекс.Телефон» работает на Android 8.1. Он оснащён процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 пикселей. В смартфоне предусмотрены сканер отпечатков пальцев для разблокировки модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг.