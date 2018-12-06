ВТБ и МТ ППК запустили сервис покупки билетов на электрички Ленинградского направления через мобильное приложение

Банк ВТБ и «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТ ППК) запустили сервис по покупке билетов на электрички Ленинградского направления через приложение ВТБ «Мой проездной». Сервис доступен всем пользователям приложения, чьи телефоны оснащены NFC-модулем (near field communication – технология беспроводной связи малого радиуса действия для обмена данными между устройствами).

Новая услуга позволит пассажирам покупать билеты или абонементы на электрички одного из самых загруженных направлений в Москве и Московской области – Ленинградское – в онлайн-режиме. Записать проездной документ на карты «Тройка», «Стрелка» или МТ ППК можно непосредственно с телефона. Билеты в приложении «Мой проездной» реализуются без наценок и дополнительных сборов – цены соответствуют официальным тарифам МТ ППК.

Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент Елена Зулина отметила: «Приложение "Мой проездной" создано для того, чтобы сделать процесс покупки билетов на городской и пригородный транспорт максимально простым и быстрым – без очередей, в любое время и любом месте. Мы рады, что наше плодотворное сотрудничество с МТ ППК позволило предложить пользователям новый качественный сервис и сделать приложение еще удобнее».

«Запуск дополнительного канала продаж билетов на наши пригородные поезда в приложении "Мой проездной" – это отличная новость для всех пассажиров Ленинградского направления. Вместе с коллегами из ВТБ мы проделали большую работу, чтобы сделать покупку билета предельно простой», – сказал генеральный директор МТ ППК Олег Федотов.