Toshiba анонсировала заполненные гелием жёсткие диски N300 и X300 ёмкостью 12 и 14 ТБ

Европейское подразделение компании Toshiba сообщило о пополнении линейки жёстких дисков для сетевых накопителей N300 NAS Hard Drive и линейки высокопроизводительных жёстких дисков X300 Performance Hard Drive новыми моделями ёмкостью 12 и 14 ТБ.

В новых 3,5-дюймовых жёстких дисках используется гелий, что позволяет обеспечить им большую ёмкость и снизить энергопотребление. При этом технология лазерной сварки, разработанная Toshiba, и особая конструкция корпуса накопителей полностью исключают утечку газа.

Обе версии жёстких дисков работают со скоростью 7200 об/мин и используют буфер данных объемом 256 МБ. Также в накопителях N300 и X300 применяется технология Toshiba Stable Platter Technology, которая позволяет минимизировать уровень вибрации за счёт стабилизации обоих концов вала двигателя, чтобы улучшить точность позиционирования и производительность жёстких дисков в процессе чтения/записи.

В модели для линейки N300 используются датчики угловых колебаний, и она способна достигать скорости передачи данных до 260 МБ/с (версия ёмкостью 14 ТБ) и до 253 МБ/с (версия ёмкостью 12 ТБ). Благодаря поддержке RAID-массивов с 8 жёсткими дисками новые HDD N300 отлично подходят для систем NAS, в которых количество накопителей со временем необходимо увеличивать по мере роста объёмов данных пользователя, доступ к которым нужен на постоянной основе. Они обеспечивают высокую производительность, надежность и износостойкость – главные требования к системам хранения данных высокой ёмкости, которые работают в режиме 24/7. Также накопители защищены трёхлетней гарантией.

Жёсткие диски X300 отличаются максимальной производительностью и высокой ёмкостью, что особенно полезно специалистам творческих профессий, которые занимаются графическим дизайном, анимацией, обработкой фото и видеофайлов, а также любителям компьютерных игр. Благодаря ёмкости накопителя до 14 ТБ они способны с лёгкостью уместить даже самую быстрорастущую коллекцию современных игр.

В продаже новые модели накопителей появятся в декабре 2018 г.