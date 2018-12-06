«Тинькофф Банк» подключил сервис Masterpass от Mastercard

«Тинькофф Банк» и Mastercard объявил о запуске сервиса Masterpass от Mastercard для клиентов платформы интернет-эквайринга «Тинькофф.Оплата». Masterpass от Mastercard – это облачный сервис по безопасному хранению данных карт разных платежных систем. Он упрощает и ускоряет онлайн-платежи, поскольку пользователям не требуется каждый раз вводить номер и срок действия карты вручную. Покупателям достаточно один раз сохранить реквизиты банковской карты любой платежной системы, и после этого они смогут расплачиваться ей, выбрав нужную опцию из списка доступных карт.

Данные карты сохраняются в Masterpass в связке с номером телефона клиента. Процесс привязки и использования карты в Masterpass интегрирован непосредственно в основной процесс онлайн-оплаты, при котором пользователям не нужно дополнительно вводить логины и пароли. При этом сервис обеспечивает высокий уровень безопасности платежных данных клиентов.

Masterpass уже доступен для онлайн-оплаты продуктов «Тинькофф Страхования», и в ближайшие планы входит развертывание сервиса для всех клиентов «Тинькофф.Оплаты».

«Мы поступательно развиваем сервис «Тинькофф.Оплата», чтобы обеспечить наших партнеров удобными и простыми решениями для приема платежей. Интеграция с Masterpass расширит возможности сервиса «Тинькофф.Оплата» и позволит пользователям оплачивать товары и услуги в интернете по номеру телефона буквально в пару кликов. Это сделает процесс оплаты не только более удобным, но и более безопасным», – отметил руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф Банк» Сергей Хромов.