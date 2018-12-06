Оператор мобильной связи Tele2 лидирует в отрасли по темпам развития сетей LTE. По данным Роскомнадзора, с начала 2018 г. компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза – до 46 226.

С начала 2018 г. оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 100%, в то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

По общим темпам строительства Tele2 занимает второе место: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до 138 944. Данные по развитию сетей опубликованы на сайте Роскомнадзора.

В 2018 г. Tele2 реализовал ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыл LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018 и обеспечил качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам третьего квартала 2018 г. объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX Tele2 показал чистую прибыль 1,6 млрд руб.