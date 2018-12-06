Microsoft представила обновленное приложение Outlook для iOS

Microsoft представила обновление мобильного приложения Outlook для iOS. Компания уделила большое внимание дизайну, который призван упростить пользователям работу с почтой. Помимо новой иконки, анонсированной на прошлой неделе, приложение получило множество важных нововведений.

Обновленное приложение создано таким образом, чтобы пользователь мог меньше печатать и вводить данные, и в полной мере сосредоточиться на самом главном, при этом не теряя основную информацию из вида. Это поможет оптимизировать работу на устройстве.

Когда вы смахиваете электронное письмо в сторону, цвет и форма иконок немного изменяются, углы сообщения скругляются, а при его отправке пользователь почувствует тактильный отклик от устройства.

Как утверждают в компании, операции совершаются за миллисекунды, например, новая анимированная иконка календаря выдвигается вперед и задвигается обратно при пролистывании расписания, а при наличии конфликтующего времени встреч появляются мгновенные уведомления.

В приложении Outlook появились новые сочные цвета. Насыщенные цвета заголовка и выразительный шрифт помогают пользователю с легкостью найти Outlook среди множества монохромных приложений. Все версии программы объединены единым дизайном, который используется для мобильной почты, поиска и календаря. Пользователь всегда узнает синий заголовок приложения, независимо от того, использует он мобильную версию или работает на ПК.

Outlook — нативное приложение iOS, поэтому в нем используются нативный шрифт и оформление, идеально подходящее для iPhone или iPad. Слишком большой и жирный шрифт не должен негативно влиять на пользовательский опыт. Именно поэтому при скроллинге размер заголовка динамически уменьшается, оставляя максимум места для списка сообщений, и пользователь может быстро найти то, что ищет.